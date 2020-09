【全城集氣】29周早產「小秋彥」衝破零突破有尿　父母感恩：大家的集氣讓希望由無變有

▲ 秋彥媽媽今日(27日)在facebook宣布好消息,秋彥終於成功「有尿仔」,感激網民的集氣「讓希望由無變」。

只在母親體內孕育29周的小秋彥,因在產檢時被發現心臟衰竭,多處器官出現積水,因此醫生早前緊急為她進行剖腹出生搶救,惟她出生後情況一直不樂觀,有隨時會離開的風險。

不過,秋彥媽媽今日(27日)在facebook宣布好消息,秋彥終於成功「有尿仔」,感激網民的集氣「讓希望由無變」。

秋彥出生至今已有一個月

據秋彥媽媽今日在facebook專頁「未得歸家的小秋彥」分享指,秋彥出生至今已有一個月,其間一直希望秋彥能夠再次成功排尿,重拾腎功能。

不過,秋彥媽媽與爸爸一直不敢問護士「今日(秋彥)尿仔點」,因為「我們很怕聽到『無呀』這些字眼,那意味着我們距離放手又近一點」。不過秋彥昨日(26日)卻「送了一份大禮給爸爸媽媽」,她「終於衝破好幾天0的突破,有3ml尿了」。

秋彥媽媽表示,雖然這與醫生所說的每日100ml標準尚有很遠距離,「但這已經是奇蹟的開始,一步一步吧」。她又感激一直關心的秋彥的網友一直集氣,「讓希望由無變有,好像讓我們和秋彥的牽手的機會又多一些,真心多謝每位幫忙的朋友」。

對於秋彥的奮鬥,秋彥媽媽感嘆很感動,因為「她如此努力地成為我們的女兒,這真是我們家的驕傲,彥彥真是了不起,I love you, and I feel so proud of you」。

父母曾忍痛設下7日期限

據早前報道,秋彥母親於上月26日進行產檢時,醫生發現秋彥心臟出現衰竭,身體多處器官現積水,情況危殆,需緊急進行剖腹產搶救。秋彥成功出生後,她虛弱的身體在短短3個星期就需經歷多個手術。

惟秋彥早前的情況一度急轉直下,醫生更建議撤走部分機器讓她舒服一點,父母當時只好忍痛設下最後7日期限,但他們仍盼望奇蹟會降臨,希望借大眾的力量幫小秋彥集氣。

