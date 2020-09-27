【新冠肺炎】張建宗籲長假期避免人群聚集　當局爭取早日落實健康碼

▲ 政務司司長張建宗呼籲市民避免人群聚集，繼續保持個人和環境衞生。（資料圖片）

港府日前將現行社交距離措施逐步有序放寬及延長至10月1日，政務司司長張建宗呼籲市民在歡度國慶及中秋節時要做好防疫措施，嚴格遵守相關法例，避免人群聚集，繼續保持個人和環境衞生。

張建宗今日（27日）發表網誌指，第三波疫情顯著緩和，現行社交距離措施逐步有序放寬及延長至10月1日，但隨著人流恢復，市民的防疫意識亦開始鬆懈，例如有食肆省掉量度體溫、入座率不符合規定，亦有人違反四人限聚令，包括外傭聚集的地方。

他指出，執法部門在本月到餐飲及各類表列處所巡查逾46,000及2,500次，並分別就違規個案提出123宗及96宗檢控；就禁止羣組聚集規例，執法部門於本月在其負責處所範圍內的公眾地方合共巡查約60,000次，發出了超過1,000張定額罰款告票予參與受禁群組聚集的人士，並就組織或容許聚集的行為提出了17宗檢控。

他呼籲市民顧己及人，嚴格遵守相關法例，配合和自律才是最好的疫情防範。在歡度佳節的同時，謹記做好防疫措施、避免人群聚集，繼續保持個人和環境衞生。政府會密切注視疫情發展，謹慎評估風險，盡力顧及經濟影響和市民承受程度，也以不削弱防疫抗疫的目標為依歸。另外，政府會爭取早日落實粵港澳健康碼通關計劃，讓香港重新出發。

他提到，今年冬天出現另一波疫情的機會非常大，因此政府正把握這段時間，努力為更好應對未來疫情做足準備，隨時迅速應變。

至於加強病毒檢測能力及設施面，醫管局明天﹙28日﹚起，會增加派發樣本收集包的普通科門診診所至46間；政府會為進行突發性檢測做好準備，當社區出現爆發時，可迅速根據地區或個別群組進行檢測。至於竹篙灣檢疫中心第三期及第四期，將於年底有2,000個新單位投入運作。綜合各項設施，預計年底前會有超過4,000個單位作檢疫用途。

另外，張建宗期望，立法會財委會能盡快通過第三輪防疫抗疫基金及相關措施總額約240億元的撥款申請，讓政府落實各項措施，並為受疫情及防疫措施重創的行業和市民提供援助。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：郭詩詩