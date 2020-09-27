【恐怖醫生】專治不孕醫生匿名捐精令患者受孕　子女遍及全球恐有300人

▲ 南非一名專治不孕症的醫生涉嫌匿名捐出精子給不孕症婦人，估計他的子女遍及世界各國，恐怕多達300人。

南非一名專治不孕症的醫生多年前自殺，近日竟被查出涉嫌匿名捐出精子給不孕症婦人，估計他的子女遍及世界各國，恐怕多達300人。

綜合外國媒體報道，定居澳洲的51歲南非婦女Fiona Darroch，日前因網絡上一篇奇怪的評論引發好奇心。發文者是一名愛爾蘭婦女，想尋找一位專治不孕症、名叫Norman Walker的醫生。該婦人指，Norman Walker是她的生父，亦是精子捐贈者。

子女遍及全球恐有300人

Fiona Darroch跟該名愛爾蘭婦女溝通後，Fiona發現自己的女兒跟醫生長得十分相似，於是Fiona詢問母親，從而得知自己的母親是透過精子捐贈受孕，而負責醫生就是Norman Walker。當時他只表示捐精者是一名醫學生。

經基因測試後，發現Fiona的親生父親就是Norman Walker。而除了Fiona外，還有很多人經檢驗證實他們的生父都是Norman Walker。Fiona同父異母的兄弟姐妹來自美國、愛爾蘭、澳洲、紐西蘭、英國及南非等。Fiona認為，她同父異母的手足可能有200至300人。

至於他們的生父Norman Walker，在妻子癌症離世後，已於1977年自殺身亡，享年62歲。

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責任編輯：羅嘉欣