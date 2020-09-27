【新冠肺炎】黃偉綸料臨時醫院4個月內建成　可提供逾800張負氣壓病床

▲ 發展局局長黃偉綸（右二）、食物及衞生局局長陳肇始教授（左三）上周日到亞博館視察，為參與興建治療設施的工程人員打氣。（政府新聞網圖片）

本港新冠肺炎未止，港府將在亞洲國際博覽館旁籌建臨時醫院，並在館內增建社區治療設施。發展局局長黃偉綸表示，臨時醫院項目會採用「組裝合成」（MiC）建築技術興建，預期在4個月內建成，落成後可提供容納超過800張病床的負氣壓病房和相關醫療設施。

黃偉綸今日（27日）發表網誌指，特區政府在中央支持下，在亞博館旁籌建臨時醫院，並在館內增建社區治療設施，以幫助應對未來萬一疫情有所變化所帶來的挑戰，有關興建設施費用由內地全數承擔。他指，建造工程團隊9月19日已開展工作，進展相當順利，而館內增建的治療設施，病床隔間、負壓病房模塊大部分已經放置妥當，接著會搭建員工設施、安裝機電設備、水喉渠管等，預計整個建造工程約4星期完成。

他指出，亞博館1及2號展館內有約900張病床，進一步擴展的社區治療設施設於8至11號館，合共提供接近1,000張病床。他引述醫院管理局行政總裁高拔陞指出，增建社區治療設施和臨時醫院項目，當中包括更好的醫療設備，例如負氣壓病床。雖市民不希望有新一波疫情，但必須為可能發生的情況未雨綢繆，做好足夠的準備，故希望工程可以盡快完成，相信這些設施會令大家更有信心應對另一波疫情，亦大大減低公立醫院的壓力。

另外，黃偉綸上周日（20日）與食物及衞生局局長陳肇始、高拔陞、發展局常任秘書長林世雄、建築署署長林余家慧等人一同視察亞博館視察。亞博館內設有多條智能測溫消毒通道，現時的工程人員和日後的醫護人員、病人和工作人員入場前，都要經過此消毒通道，為衣服和隨身物品進行清潔消毒。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

由於亞博館的原設計不是用作治療設施，要加強空調系統加滿足新增治療設施的需要，對工程團隊來說是一項挑戰。經商討後，決定在館內將加裝8台獨立風冷式製冷機組；空調系統的設計，需加上足夠的空氣過濾器，以加強室內空氣流通，供應充足的新鮮空氣。

另外，他們當日亦參觀了一個室內負壓病房模塊，其病房出入口加設了雙重門，製造緩衝間，以穩定房內的負氣壓；而每間病房會擺放「流動組合式—高效能空氣微粒子過濾器」，將病房內的空氣過濾後才排出室外。亞博館內會設置共40個負氣壓間隔，每個最多放置4張病床，即可提供160張負氣壓病床。現時全部負壓病房模塊已完成組裝，放置妥當。

至於亞博館旁的臨時醫院項目，會採用「組裝合成」（MiC）建築技術興建，預期在4個月內建成。落成後可提供容納超過800張病床的負氣壓病房和相關醫療設施。項目地盤現正進行前期工作，承建商亦與建築署、醫管局和其他政府部門緊密溝通、進一步改善設計圖紙，確保組件設計符合香港法例要求、消防安全標準等。內地廠房會陸續開始生產模組的程序。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：郭詩詩