【減肥惹禍】兩女試新推出注射產品欲減肥　全身傷口流血水捱逾百刀保命

▲ 據治療的浙江大學醫學院附屬第一醫院感染病科主任盛吉芳醫生指，兩人感染了非結核性分枝桿菌。

愛美是女生的天性，不過選擇變美的方式就要留神。內地兩名女士早前為了減肥，嘗試一種新推出的注射式療程，全身多處被注射了一種「深海鱘魚蛋白液」。惟接受注射後兩人不但未收變瘦之效，全身的注射傷口反而久久未能癒合，最終她們更需接受逾百刀的清創治療。

公司聲稱療程安全且無創

綜合內媒報道，32歲的小雨（化名）和25歲的小瞳（化名）均從事美容業，2年前恰巧在一場培訓中認識變成好姐妹。今年5月小瞳任職的公司推出一款新的減肥產品，聲稱從深海鱘魚中提煉出來的蛋白液可以使人變瘦，而且員工還可以免費體驗。小瞳得知後心動不已，立刻把消息分享給小雨，2人便相約一起來施打，嘗試這個新療程。

據她們憶述，這種蛋白液是通過霧化機「打」進體內的，從後背腋下部位開始打，每間隔兩指打一次。公司當時告訴她們這項技術安全且無創，深信不疑的她們除了臉部外，胸背部、手上腿上都接受了注射，「打的時候不需要麻醉，有點震痛感，就像被人掐了一下一樣 」。在首次注射時，除了會昏昏欲睡外，身體沒有出現任何不適。

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接受清創後傷口久不癒合

不過在接受了第2次療程後，她們發現身上的注射傷口開始出現紅腫、化膿。但公司對此僅表示為正常現象，「這就是脂肪從體內到體表的現象，沒事的」。

對方隨後還帶她們去私人診所把膿包連同皮肉挖除，兩人分別接受了128刀及117刀的清創治療。兩人身上除臉部外，全身就像「爛窟窿」一樣，「剛割完的幾天，只能站着或坐着，都不能躺下來」。

不過即使進行過清創治療後，兩人的傷口始終久久未能癒合，並不時有血水滲出，更出現發燒症狀，兩人於是自行去醫院求醫。

據治療的浙江大學醫學院附屬第一醫院感染病科主任盛吉芳醫生指，兩人感染了非結核性分枝桿菌，「這個細菌對大多數一線抗結核藥品具有高度耐藥性，所以治療進程緩慢，根據她們倆的病情，估計細菌完全清除至少需要1年半，傷口的癒合也需要按月計算」。

對於感染原因，盛吉芳醫生解釋：「非結核性分枝桿菌在環境中普遍存在，是一種機會致病菌，一般人不容易被感染」。不過，免疫力低下的人或者接受過有創操作、傷口未癒合的人在環境中感染細菌後才會中招。她提醒，做醫療美容一定要選擇專業正規的醫療機構，切勿盲目選擇美容產品，尤其是那些「三無」產品 。

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責任編輯:羅嘉欣