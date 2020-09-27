【暖男爸爸】53歲陳錦鴻內地開工驚傳暴瘦 廿四孝暖爸為自閉兒停工6年

▲ 陳錦鴻驚現暴瘦。

現年53歲的陳錦鴻，過去在TVB參演不少深入民心劇集，可是陳錦鴻曾為要照顧患自閉症兒子，而一度息影，直至去年才正式復出，跟鄧萃雯合作拍攝ViuTV劇集《婚內情》。

日前陳錦鴻在內地工作，為一名影迷拍攝了一條短片，可是片中陳錦鴻面容消瘦，且頭髮略見稀疏，惹來不少網民憂心其健康問題。

陳錦鴻日前在內地工作期間，應一名影迷邀請拍攝抖音短片，向粉絲打招呼報近況。片中陳錦鴻穿上西裝笑意滿面，表現親民。

▲ 陳錦鴻在片中似消瘦不少。

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不過網民卻形容陳錦鴻比過往消瘦了不少，指其頭髮灰白稀疏，一臉憔悴，並留言：「怎麼瘦成這樣了」、「差點沒認出來」、「為什麼面黃肌瘦」、有不少人擔心陳錦鴻是否身體出現了問題。

不過，陳錦鴻跟太太之後被便傳媒查詢，均表示沒有生病，陳錦鴻更指自己十分精神在內地開工，而太太杜雯惠則指可能是角度問題，陳錦鴻真人沒有片中的瘦，感謝大家的關心。

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陳錦鴻與杜雯惠於2004年結婚，2007年誕下囝囝陳駕樺，因兒子Edgar患有自閉症，為與太太一起照顧患囝囝，陳錦鴻於事業顛峰時選擇停止拍劇，而且更結束了於2003年與朋友何資的酒樓。

在2013年11月，約滿TVB的陳錦鴻選擇暫時停工，專注照顧患有自閉症的兒子Edgar。

幸陳錦鴻的囝囝曾要讀特殊學校，幸經他與太太氏照顧後，囝囝除能轉入讀主流學校外，更曾考獲第一名的佳績。

▲ 杜雯惠一直用心照料愛兒。（經濟日報圖片）

抽更多時間陪兒子

去年全面復工接拍了ViuTV《婚內情》，表示因兒子已升讀六年級，令他減少擔心，也是他復出的一原因：「他不用我陪，於是我就有時間拍。」

陳錦鴻大讚兒子成熟了很多，Edgar已能夠獨自睡覺，陳錦鴻覺得兒子已長大了2、3歲。

此外，他又指若然兒子不想讀書也不介意他找間較差的學校。並指如果兒子自己選擇不再讀書，即使15、16歲便工作也沒所謂。

陳錦鴻覺得照顧兒子比拍劇的滿足感更多，他願意每天陪兒子去散步、行山、打球，助兒子克服不敢接球的恐懼，他謂：「家長正面的人生方向是孩子成長的基礎，家長的快樂，也就是孩子快樂的源頭！」