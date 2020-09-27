【保就業計劃】黃鳳嫺稱超市部份貨品優惠不再　抽獎只是碰運氣非紓困措施

▲ 黃鳳嫺指，以抽獎形式將部分補貼回饋巿民只是碰運氣，並非紓困措施。（資料圖片）

本港兩大超市百佳及惠康連鎖超級巿場集團早前申請保就業計劃第二期，當局要求兩超巿如申請便須向巿民提供優惠。消委會總幹事黃鳳嫺表示，超市部份貨品優惠不再，而超市以現金券抽獎形式，將部分補貼回饋巿民的方法非幫助巿民紓困的措施，因抽獎只是碰運氣。

黃鳳嫺今早（27日）接受電台訪問時指， 消委會今年收到約有1萬宗涉及網購的投訴，較之前的4千至5千宗大幅上升，當中涉及口罩銷售及旅遊相關機票等未能退款的投訴，而學習班相關的投訴亦明顯增加。

她又指 巿民因 疫情的關係 經常留家，或會在網上看到「網紅」介紹購物，需在節目時立即下單購買等。她稱巿民容易在觀看節目時因衝動而消費，在限時購物下沒有看清楚或格價就已經付款，當貨不對辦時，會因為沒有單據難以追究，故巿民要注意新興的購物方式，並提醒市民要光顧有商譽商戶，並最好選擇使用信用咭付款，因未能收貨或有機會由信用咭公司協助，以受損失。

另外，她提到疫情期間，超市一般產品的價格變動不大，惟個別牌子的米、罐頭等價錢上升，加幅由幾個到十幾個百分點，如即食麵、零食、食油等以往買二送一等優惠不再。她又指兩大超市佔整個市場7成份額，無論有無保就業計劃的補貼額，兩者都絕對有能力及空間減價，跟市民共渡時艱。



對於百佳超級巿場犒會以現金券抽獎形式，將保就業計劃所得的部分補貼回饋巿民，黃鳳嫺則認為，抽獎是巿民碰運氣，並非幫助巿民紓困的措施；另大型抽獎過去都會有問題發生，例如上網登記時有機會出現系統負荷問題等，並擔心出現保安及私隱問題，如資料易被不法之徒取走等，呼籲長者要格外留神。

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責任編輯：郭詩詩