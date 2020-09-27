【新冠肺炎】醫院藥劑師學會憂冬季齊爆流感新冠疫情　籲公眾接種噴鼻式流感疫苗

▲ 本港將踏入冬季流感高峰期，學會籲學童不要忽視接種流感疫苗的重要性。（蘇文軒攝）

新冠肺炎疫症未止，同時亦需慎防流感威脅。香港醫院藥劑師學會引述調查表示，感染流感或會增新冠肺炎傳播率最高2.5倍，呼籲公眾，特別是學童不要忽視接種流感疫苗的重要性。

本港即將踏入冬季流感高峰期，加上目前仍未完結的新冠肺炎疫情，令人關注兩大傳染病會否出現夾擊。學會早前經網上問卷訪問幼童家長及學校，逾7成家長憂慮孩子同時感染兩種疾病，會有增加併發症、長期住院或死亡等風險。

▲ 香港醫院藥劑師學會會長崔俊明呼籲公眾接種噴鼻式流感疫苗。（蘇文軒攝）

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，歐洲學者有初步研究估算，患者若同時感染新冠肺炎與流感，新冠肺炎的病毒傳播率增加2至2.5 倍；估計流感是感染新冠肺炎的風險因素,而且由於兩種病毒的潜伏期時間不同，研究估算約有30至50%患者或同時染有兩病而未被發現。

他估計，患者在感染流後令人體的受體增加，讓病毒結合入侵人體，他認為雖然研究只屬初步，但這些因素都為年底疫情爆發埋藏一定危機。

學會建議不論任何年紀的人士應盡早接種流感疫苗。校園接種疫苗方面，若家長憂慮孩子打針哭關、長時間等待接種疫苗的風險，特別是幼稚園可考慮選擇成效相若的噴鼻式流感疫苗。

另外，全球目前正加緊研製新冠肺炎疫苗，雖有專家估計部分疫苗於明初年完成第三階段研發後便可投入生產，但崔俊明認為，製造及量產疫苗需時，至少要半年時間，相信本港最快要在出年年尾才可進行接種。他續指，歐美等地仍有爆發，即使疫苗研發成功都不可能立即供港，認為港府可考慮訂購合適的國內疫苗；而疫苗到港後的處理亦是一大挑戰，例如在何處進行冷凍儲存、本港有否足夠醫護人手處理等。

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記者：蘇文軒