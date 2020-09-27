【拆彈專家2】劉德華＋劉青雲互鬥身手演技 華仔挑戰亦正亦邪新角色【有片】

▲ 劉德華劉青雲相隔18年再合作。

劉德華、劉青雲雙影帝主演《拆彈專家2》，今天發放全新電影海報及預告，片中兩位拆彈專家劉德華、劉青雲及反恐特勤隊總督察倪妮，造型搶眼。三人在片中身負重任，面對前所未有的災難挑戰，再次展現驚險災難大場面！

《拆彈專家2》曝光的全新預告片中，進一步揭開劉德華、劉青雲及倪妮戲中關係，劉德華除了動作戲需要花上體力，這一次飾演的全新角色潘乘風游走善惡之間，比上集更複雜。

▲ 跟倪妮關係複雜。

戲中潘乘風表面上是冷血重犯，卻對前女友倪妮顯露溫柔一面。而劉青雲飾演的角色董卓文極具挑戰性，性格堅強又心思慎密，面對戰友潘乘風變成逃犯，即使心中堅信對方初心不變，亦難敵各方壓力及質疑，開始動搖對戰友的信任。青雲於片中有不少理性與感性掙扎的內心戲。

預告片中所見，劉德華眼神及表情都暗藏玄機，華仔坦言是次演出很滿足：「得到

這個角色，很開心很滿足，第一集的角色（章在山）比較直接，浮動不會那麼大。但是這一集的潘乘風，波動很大，表演上面需要更大的張力和配合。這一次，也呈現了另外的一個『劉德華』。」