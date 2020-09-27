【嬰兒飲水】長輩倡嬰兒多飲水促進代謝　台食藥署：1歲以下嬰飲水太多恐水中毒

▲ 有新手媽媽表示有長輩曾建議她多讓嬰兒喝水以促進代謝，台灣食藥署日前就回應指原來並非絕對。

不少人都認為多喝水只會有利無害，但對初生嬰兒而言原來並非如此。有新手媽媽表示有長輩曾建議她多讓嬰兒喝水以促進代謝，台灣食藥署日前就回應指原來並非絕對。

台灣食藥署表示，1歲以下嬰兒的腎功能尚未發育完全，若一下子讓嬰兒喝太多白開水，腎臟無法即時排出體內過多的水分，導致血液中鈉離子的濃度降低，嚴重情況會產生腦水腫現象，俗稱水中毒。

一般而言喝純母奶的嬰兒，因為母乳約90%的成份是水，因此喝母乳的嬰兒不需額外喝水。至於配方奶粉亦有標示沖泡比例，一般的比例是水份佔87%，奶粉佔13%。因此不論是透過母乳或是配方奶，只要一日總奶量攝取足夠，嬰兒就可以獲得足夠的水份，所以不需要額外補充開水。至於6個月至1歲以下開始進食副食品的嬰兒，則可少量喝水，由於果汁、果泥中都含有水分，家長仍可依小孩情況適度補充少量水分。

此外台灣衛生福利部亦指出，沒事多喝水反而對1歲以下嬰兒的腎臟來說只是一種負擔，主要也是因為攝取太多水份，腎臟無法排出體內過多水份，水份積聚在血液中，導致血中納離子濃度被稀釋，造成低血鈉，引起水中毒，進而影響腦部活動。台灣衛生福利部強調，不是絕對不可以喝水，只是真的沒必要，希望嬰兒所補充水份的來源是選擇「奶水」而非單純「純水」或「葡萄糖水」。

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責任編輯:羅嘉欣