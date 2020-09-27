【新冠肺炎】羅致光指外傭病毒檢測參與率不理想 當局會繼續宣傳
社會 13:18 2020/09/27
勞工及福利局局長羅致光今日（27日）發表網誌指，近年香港的外傭數目急升，但自2019年中，人數達到高峰的40萬名後，便開始向下調整。在疫情開始後，數目便明顯下降，近月更跌破37萬，相信與外傭來源地封城，以及香港的防疫措施等有關，數目同時亦反映香港經濟下滑，巿民收入下降的現實。
他提到，自7月25日開始，要求來自菲律賓及印尼的外傭，需來港72小時前取得病毒陰性測試報告，措施實施初期，來港外傭人數急降，到本月初人數開始回升至措施生效前的每天約100人。至於早前為轉換僱主等待簽證的外傭，提供免費病毒檢測，但參與率不理想。按過往數星期每天約有180至200名轉合約待簽證的外傭計算，參與率只有3分1。當局會繼續宣傳，並獲相關領事館協助鼓勵其國民參與。
另外，羅致光指，印尼政府移民工人保障局由明年1月起，會免除輸出勞工就業服務費用的新規定，目的是免除印尼輸出勞工在求職、進行職業訓練以及接受就業服務轉介的過程中須支付的服務費用，以保障印尼勞工，讓輸出勞工無需負上一身債務。然而，新規定引來本地僱主及外傭職業介紹所擔憂，新規定要求僱主支付外傭出國護照、「良民證」，及印尼社會保障供款費用等。
他稱，當局已與印尼駐港總領事館代表會面反映僱主憂慮，對方承諾會盡快與香港僱主團體及職業介紹所組織溝通，介紹新規定的內容及實施詳情。
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責任編輯：郭詩詩