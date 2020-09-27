【新冠肺炎】羅致光指外傭病毒檢測參與率不理想　當局會繼續宣傳

▲ 勞工及福利局局長羅致光指來源地封城及本港經濟下滑致外傭人數下跌。（資料圖片）

勞工及福利局局長羅致光今日（27日）發表網誌指，近年香港的外傭數目急升，但自2019年中，人數達到高峰的40萬名後，便開始向下調整。在疫情開始後，數目便明顯下降，近月更跌破37萬，相信與外傭來源地封城，以及香港的防疫措施等有關，數目同時亦反映香港經濟下滑，巿民收入下降的現實。

他提到，自7月25日開始，要求來自菲律賓及印尼的外傭，需來港72小時前取得病毒陰性測試報告，措施實施初期，來港外傭人數急降，到本月初人數開始回升至措施生效前的每天約100人。至於早前為轉換僱主等待簽證的外傭，提供免費病毒檢測，但參與率不理想。按過往數星期每天約有180至200名轉合約待簽證的外傭計算，參與率只有3分1。當局會繼續宣傳，並獲相關領事館協助鼓勵其國民參與。

另外，羅致光指，印尼政府移民工人保障局由明年1月起，會免除輸出勞工就業服務費用的新規定，目的是免除印尼輸出勞工在求職、進行職業訓練以及接受就業服務轉介的過程中須支付的服務費用，以保障印尼勞工，讓輸出勞工無需負上一身債務。然而，新規定引來本地僱主及外傭職業介紹所擔憂，新規定要求僱主支付外傭出國護照、「良民證」，及印尼社會保障供款費用等。

他稱，當局已與印尼駐港總領事館代表會面反映僱主憂慮，對方承諾會盡快與香港僱主團體及職業介紹所組織溝通，介紹新規定的內容及實施詳情。

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責任編輯：郭詩詩