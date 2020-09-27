【產後抑鬱】竹內結子疑自殺亡遺8個月大稚子　醫生拆解產後抑鬱一文睇8大症狀

▲ 醫生拆解產後抑鬱一文睇8大症狀。

日本著名女星竹內結子今早（27日）被發現在家中猝逝，終年40歲，據日本警方初步推斷是自殺，亦有消息懷疑剛誕下次子不久的竹內結子，疑似因育兒而感到壓力，罹患產後抑鬱。TOPick曾訪問精神科專科醫生何浩賢，講解高危患病因素、常見症狀等，何醫生指，半數婦女在產前已有抑鬱症狀。

何浩賢指出，產後抑鬱症的症狀與抑鬱症定義上相同，前者是在產後6星期至1年內出現：「婦女生育後因賀爾蒙的改變，加上照顧BB如餵夜奶，日常操勞，會令情緒容易出問題。」而家庭成員有情緒病、本身性格容易焦慮悲觀、家庭壓力如家暴、單親、缺乏支援，也是產後抑鬱一些高危因素。

產後抑鬱症狀分輕、中及重度，輕症患者會常感不開心，勉強仍可湊到小朋友；嚴重的可出現幻覺、想輕生甚至殺死BB。根據數字，13%至19%的準媽媽有機會患上產後抑鬱。

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50%產前已見端倪

何醫生指，半數婦女在產前已有抑鬱症狀，如家人發現孕婦在妊娠期已有情緒低落，需密切留意，並加強支援，紓解她的壓力和焦慮。

他又舉例，曾有媽媽向他形容，生完BB後好像失戀一樣，丈夫只關心BB。準媽媽未能一時適應角色轉變，這時最需要是關心和聆聽。當她講出內心感受時，家人不要加插太多意見，可以對她說：「知道你近來湊BB比較辛苦！」，讓媽媽感到有人明瞭，內心會舒服些。

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以下是衛生署列出產後抑鬱的8大主要病症：

大部分時間情緒持續低落，例如感到沮喪、憂愁，無故哭泣或欲哭無淚

對以往有興趣的事物失去興趣，甚至對孩子也失去興趣

食慾不振

失眠或早醒

經常感到疲倦及缺乏活力

難以集中精神及作出決定

自責內疚，感到一無是處和絕望

過分焦慮、煩躁不安

如以上情況持續多於兩星期，並明顯影響日常生活，便應及早尋求協助。

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至於產後抑鬱的治療方法，大致與一般抑鬱症相同，包括藥物、心理治療及家庭支援3方面：

1. 藥物

常用是血清素，有媽媽擔心哺乳期問服藥會受影響，何醫生指此藥溫和，一般服用後數周已見情緒好轉，惟病人不能自行停藥，要由醫生決定。

2. 心理治療

主要為認知行為治療，誘導患者回復正面思想。「如媽媽覺得生BB後老公不再關心她，其實相反叫她想想：丈夫有哪些地方很關心她。」

3. 家庭支援

家人或招聘傭工幫忙分擔換尿片、餵奶等實際工作；聆聽準媽媽傾訴及開解。

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責任編輯：王明芳