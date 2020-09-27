調查：逾4成受訪打工仔冀允許彈性上班　團體建議政府為企業提供津貼或稅務優惠以提高可行性

▲ 青年創研庫於今（27日）公布有關「優化彈性工作安排應對職場新常態」研究報告。(受訪者提供)

不少打工仔都希望公司可實行彈性上班。青年創研庫於今（27日）公布有關「優化彈性工作安排應對職場新常態」研究報告。結果顯示，在受訪的青年中，逾四成（43.4%）受訪青年希望僱主安排「彈性上下班時間」；10分為滿分，傾向同意「彈性工作安排可以令員工平衡到生活和工作的需要」，平均分為6.89分；團體建議政府為機構提供津貼或稅務優惠，以及增設「僱員為本」的彈性工作安排衡量指標等，提高企業推行彈性工作安排的動力；另外，團體又指，調查顯示近半受訪青年於疫情期間需放無薪假，情況嚴重，建議港府予以關注。



青年創研庫於今年6月14日至22日期間，以實地意見調查方式，訪問521名20至39歲本港全職工作人士有關「優化彈性工作安排應對職場新常態」的看法。結果發現，有約43%受訪者希望僱主安排彈性上下班時間，有近70%受訪者認爲此舉可更靈活地運用時間，另有約19%人認為會增加對公司歸屬感；有近35%受訪者希望壓縮工作周。

不過，亦有約45%受訪者理解部分工種無法實行彈性安排。有商會代表指出，若企業缺乏充足的人力和財政資源去提升其配套，彈性工作安排難以實行。亦有專家，包括工商管理學者、立法會議員和企業代表等提到，工種性質、管理困難等障礙，會令推行彈性工作安排出現困難，包括網上溝通會影響服務質素、新同事的入職培訓和同事之間的協作等，亦會直接加重企業的行政工作。



青年創研庫民生組召集人陳昌堅引述研究報告指，本港大部分僱主一直未有為彈性工作安排做好準備，而在疫情的非常時期，能夠在家工作的受訪青年只佔少數，反映香港職場相對仍欠缺彈性。他認為政府應進一步右強「遙距營商計劃」，支援中小企業在疫情下可繼續營運和提供服務，亦為推行彈性工作安排增添空間和動力。

被問到不少本港員工於疫情期間，被迫放無薪假，陳昌堅認同情況嚴重，惟保就業計劃未有考慮企業要求員工放無薪假問題，期望政府可予以關注。團隊又指，港職場環境過去出現不少變化，尤其是經歷疫情的洗禮，家庭議會的角色和定位已經不合時宜，應予重新檢視；建議當局檢視相關的勞工法例，進一步保障彈性工作安排下勞資雙方的權益，包括研究需否加入在家工作時的意外保障，以及探討半職僱員的勞工保障，政府亦可透過減稅等做法，鼓勵企業推行彈性工作安排。

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記者：洪芷晴