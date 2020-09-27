有組織調查指基層長者平均每日服8種藥　7成長者分藥困難曾忘記服藥

▲ 有調查指基層長者平均每日服8種藥。（陳永康攝）

人老病痛多，本港不少長者「百藥纏身」，部分長者每日更需要進食超過5種藥物。有基層關注組織調查發現，基層長者平均每日用藥8種，共10粒藥物，不少長者記性較差，分類藥物時出現障礙，經常多服、少服、甚至忘記用藥，另有長者因有副作用而自行停藥，令健康轉差。

香港社區組織協會（社協）及香港老人權益聯盟（老權）於今年一月以問卷訪問66位生活在貧窮線下，並需每日服用5種或以上藥物的長者。調查發現受訪者平均每日要服用8種共10粒藥物。

調查亦發現，68.7％受訪者於曾不按時和忘記服藥。另外39.7％出現服藥後出現副作用，當中逾3成受訪者會自行停藥或增減劑量。

▲ 76歲的玉英每日要為丈夫分類21粒藥。（陳永康攝）

現年76歲的玉英是一名照顧者，她每天均要為丈夫處理和分類21粒藥，但由於集中力不足，所以分藥時感到困難，

有時電話響，分一分心就要重新分過。

然而，就算困難她亦不敢掉以輕心，因為在3年前，她提醒丈夫要自行服用一粒腦退化藥，但記性較差的丈夫卻食了2粒腦退化藥，結果開始感到頭暈不適，最後要到明愛醫院留醫1星期。現時玉英仍能為丈夫分藥，但談及未來，她嘆指：

今晚唔知聽朝事，而家都分到，以後就唔知了。

78歲的何婆婆現時則需服用11種藥物，她表示由於英文差，看不明白藥袋的指示，不時忘記用藥。雖然配藥時醫護會解釋一次用藥需知，但由於自己記性差，很快便忘記，

記得就分（類）囉，唔記得唯有唔分。

何婆婆又指，由於骨質疏鬆藥1星期才需服用一次，所以自己不時會忘記服用。

社協及老權建議政府發展社區藥物服務，由藥劑師向每日需服5種藥物或以上的長者，定期提供全面藥物評估，避免長者重覆用藥。另外，政府亦應進行個人化藥物教育，增加長者藥物知識及依從性，透過社區基層藥物服務，協助長期病管理及減輕公立醫院服務壓力。最後，政府應資助長者院舍採購社區藥劑服務改善院舍内的藥物管理。

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記者：陳梓蔚