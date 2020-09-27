【豪門婚姻】霍啟剛罕談父母離婚對家庭影響 用一招求婚成功揭郭晶晶婚後生活

▲ 霍啟剛接受訪問談家庭生活。

作為名人之後，且身共多職的霍啟剛，今日港台播出其早前接受《舊日的足跡》的訪問內容，節目中霍啟剛罕有地暢談自小的家庭生活，又提及父親霍震霆及母親朱玲玲離異對自己影響，更大方談及跟太太郭晶晶由拍拖至求婚的往事。

霍啟剛早前接受車淑梅《舊日的足跡》訪問，身為霍家長子嫡孫，早前祖母霍呂燕妮（已故全國政協副主席霍英東的元配夫人）病逝，令霍啟剛大感傷心。

▲ 霍啟剛接受車淑梅訪問。（港台提供）

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他指出：「我出世時媽媽才20多歲，非常年輕。她常忙着陪爸爸、爺爺去外地進行各種職務，所以整個家庭的起居飲食、學校書簿費用等都由嫲嫲負責。最難忘每天5時，嫲嫲都會打電話問我們是否回家吃飯，現在我更覺得這個電話是多麽的重要。」

霍啟剛又說郭晶晶第一次懷孕時，祖母問她是否喜歡吃蝦，她孝順地點了頭。「哈﹗結果她天天都有蝦吃了。今年中秋節，沒有了嫲嫲，我想她和爺爺相隔14年後，現已在天國相逢。我知她很掛念子孫，我答應，我們會帶好第4代，請嫲嫲安息﹗」

跟母親常有見面

提到父母霍震霆、朱玲玲的離異，霍啟剛表示當然會感到可惜，但由於父母分開時他已長大成人，母親亦已詳細向三兄弟解說，影響未算太大。他又指現時兄弟與母親的關係仍很好，不久前還在家中為對方慶祝生日，祖母喪禮時母親亦有前來陪伴。

▲ 霍啟剛自言對太太一見鍾情。

至於霍啟剛跟前跳水運動員郭晶晶的戀情，他憶述當年初見對方，已很感喜歡，2004年成功向對方拿到聯絡電話，不過郭晶晶是運動員，要接受封閉訓練，在宿舍中也難接個電話，初期發展很不容易。

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後來霍啟剛常去看對方比賽，積極爭取見面機會，但當初被傳媒揭發時，父親霍震霆嚇了一跳，並致電問他做甚麼，後來家人才接受他這個做法，而自己亦感是十分正確決定。

菲律賓向晶晶求婚

談到求婚一幕，霍啟剛憶述，當時與郭晶晶在菲律賓一個小島旅遊，因他認為求婚應該私人進行，時兩人在沙灘燒烤期間，霍啟剛拿出戒指、鮮花求婚，笑言「因為在沙灘，避開了跪低動作，換一換姿勢」，雖然晶晶像少少預計到，但仍一口答應。

他笑言，由於當時是首次前往菲律賓，事前「一路擔心隻戒指會唔會俾海關查出，可唔可以帶入境，如果俾人沒收咗點算？」

霍啟剛表示郭晶晶婚後在生活上適應問題不大：「一提豪門，大家可能覺得深不可測，但我家中不是如此，父母好平易近人，沒甚麼嚴格家規，大家都好隨和，晶晶亦都好遷就人。」

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▲ 霍啟剛自由讓孩子發展興趣。

他稱讚郭晶晶很能為別人著想，故夫妻甚少吵架。他指：「自己有時會頗固執，一幅畫掛歪了都想立即修正，桌子也要十分乾淨，郭晶晶都很隨和，願意遷就自己。」

霍啟剛與郭晶晶婚後有3名子女（長子霍中曦，6歲、次女霍中妍，2歲、幼女，11個月），一家生活幸福。霍啟剛雖然忙於工作，也會抽時間陪子女，周末到圖書館或博物館等，非常重視親子時間。

對於子女，霍啟剛說會留空間給他們發展興趣，如長子擅長劍擊、長女喜歡跳舞，會鼓勵他們繼續學習。