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【關愛基金】低收入新移民獲派1萬元今起接受申請　合資格者可到中銀交表

社會 15:20 2020/09/27

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

有市民到中國銀行領取表格。（陳永康攝）

港府透過「關愛基金」向低收入家庭新來港定居人士，派發1萬元現金，合資格市民今日（27日）起可以到中銀香港分行遞交申請表格。有不少市民一早已到中銀分行交表或排隊等候領取表格。

關愛基金向低收入家庭新來港成員派1萬，料20.3萬人受惠，申請資格及方法即看：【下一頁】

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扶貧委員會轄下關愛基金專責小組主席羅致光今日亦到訪中銀其中一間分行視察，了解首日接受申請的情況。他認為，首日整體運作大致暢順，而分階段接受申請亦可疏導和便利申請人，並感謝代理銀行在今日星期日作出特別安排，在不同地區開放共17間分行，方便市民遞交申請表格，由明日（28日）起，市民可前往全港各區共168間中銀分行遞交申請表格。

圖示羅致光（右一）與銀行職員傾談，了解他們接受及檢查申請的工作。（圖片由政府新聞處提供）

有關計劃即日起接受申請至12月31日，申請人須於明年3月31日前年滿18歲，及單程證來港定居未滿7年。勞工及福利局早前料有20萬人受惠，預計需時8星期便可收款，整個計劃涉及超過21億元。

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記者：陳曉瑩

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