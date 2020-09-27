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【疫境有情】莫文蔚捐出15萬助影業同行 Karen疫情中慶祝結婚9周年

娛樂 15:32 2020/09/27

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

莫文蔚因《呼吸有害》人氣急升。

莫文蔚以一曲《呼吸有害》成為2020的大熱歌曲，一直身在國外的Karen，得悉自己的歌曲得到大家喜愛感到非常欣慰和開心，有感大家在逆境中對抗疫情，之前Karen決定把歌曲推出「限量CD+CASSETTE」套裝，並將收益共15萬捐給「香港電影工作者疫境支援計劃」，希望在疫情中受影響的同行，能得到一定的支援。

Karen身在異地但她一直心繫香港的同行，得知很多以往的工作夥伴都受到影響，更帶來迫切的生活壓力，希望給他們一點支持，彼此扶持共度難關。

莫文蔚仍很緊張同行。（圖片：sony music）

自2011年結婚之後，因為工作關係常要各自東奔西跑，過往最長的相處也不過是連續三個月，不過這次疫情的原因讓夫妻二人可以擁有連續超過八個月共同生活的時間。

這段時間內，他們幾乎足不出戶，在家裡閒時會一起彈鋼琴，還會親自做麵包，過著一般夫妻的甜蜜世界。今年的10月1日是Karen與丈夫的結婚九週年紀念，二人一起攜手踏入婚姻第十個年頭，Karen表示二人能在一起度過，就已經是最好的祝福了。

今年10月1日是非常特別的日子，Karen更選在當天向正式介紹由她創造出來的《莫貓寶貝》，一個由她策劃的全新創作故事馬上要曝光，將會以一個非常特別的方式發佈。

撰文 : TOPick柴犬出動

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