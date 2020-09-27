【得不償失】22歲青年身高不足1.8米感自卑　做「斷骨增高」失敗恐終身殘廢

▲ 醫生王磊指，患者現在接受治療的週期將會非常長，「往往要數年，對患者生活的影響還是非常大的」。

不少人都憧憬擁有完美的身高，然而江蘇一名22歲男子因對自己不足1.8米的身高感自卑，便到國外接受「斷骨增高」手術。惟不幸手術後他雙腳出現嚴重感染，無法行走，恐有終身殘廢的風險。

術後引發骨髓炎無法行走

據負責治療的淮安市第二人民醫院骨科主治醫生王磊表示，該名患者去年底在國外接受了「斷骨增高」手術後，卻一直沒法行走，因而一周前向他們求醫。經檢查發現，原來患者的腿部外固定支架釘道出現嚴重感染，並進一步引發骨髓炎，因此這個增高手術就結果而言是失敗的，而且還令患者「增加了非常非常大的身體殘疾和經濟上的負擔」。

醫生王磊又指，患者現在接受治療的週期將會非常長，「往往要數年，對患者生活的影響還是非常大的」。另外，患者亦要接受幾次手術，「手術的風險不可不防，比如說可能會出現感染、血栓的風險」，患者恐有終身殘廢的風險。

他為此作出提醒，僅僅為了長高做「斷骨增高」手術，非常不值得。因為人為地打斷骨頭再延伸，即使成功，都會有各種各樣的後遺症。對於年輕人來說，應該有正確的審美價值觀，切不可為了幾公分的身高，犯下不可挽回的錯誤。

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國內已禁止健康人士接受手術

事實上，內地當局早在2006年已規定「肢體延長術」（俗稱斷骨增高術）僅能應用在因先天畸形、外傷、腫瘤、感染等原因，而導致骨缺損或肢體不等長的患者身上，禁止在健康人群身上應用，這項手術並不屬於醫療美容項目。

據資料顯示，「斷骨增高」手術最早於治療小兒麻痺後遺症、天生或因事故導致兩腿長短不一的人士。醫生首先會將病人腿骨鋸斷，強行拉長，從而刺激腿部的神經、血管、肌肉、皮膚亦拉長，達到增高目的。

不過這項手術一直存有風險，包括用作外固定增高的鋼針如出現感染情況，將令患者患上骨髓炎，變成殘廢。此外，肢體一般會在術後每天以0.5毫米至1毫米的速度延長，但萬一延長過快，腿部可能會因神經、血管、肌肉等供血不足而壞死。而且如果患者在手術後沒有進行康復鍛煉，而手術增高所導致的膝關節壓力卻增大，也可能造成膝關節僵硬甚至殘廢。

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責任編輯:羅嘉欣