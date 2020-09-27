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【新冠肺炎】本港今增6宗個案　僅1宗本地為源頭不明個案另5宗輸入

社會 16:30 2020/09/27

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本港今日新增6宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情反覆，衞生署衞生防護中心今日（27日）公布6宗確診個案，當中5宗為輸入個案，其餘1宗為本地感染，為不明源頭個案。今日另有少於10宗初步確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午交代有關情況。

源頭不明個案涉一名在啟德工作22歲地盤工人，即看：【下一頁】

今日再多9名確診病人康復出院，即看：【下一頁】

雖然近日只有少量本地感染個案，惟張竹君預料社區仍有一定數量感染個案，即看：【下一頁】

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

TOPick會繼續跟進疫情，不斷更新！

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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記者：郭詩詩

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