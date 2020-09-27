陳茂波︰難恢復具規模人員往來　遏抑經濟恢復空間

▲ 陳茂波指，短期內全球各地都難以恢復具規模的人員往來，遏抑了經濟恢復空間。（資料圖片）

財政司司長陳茂波指出，本港第三波疫情最近大致受控，但歐洲疫情出現急劇反彈，情況令人憂慮，而環球經濟陷入深度衰退，短期內全球各地都難以恢復具規模的人員往來，遏抑了經濟恢復空間，認為香港要鞏固既有優勢，調整定位和策略。

陳茂波在網誌指，有意見認為，香港在疫下及國際地緣政治影響下，中介角色也許會逐漸消失，但他認為，國際大格局抑或是香港的定位，都在重塑的秩序中尋找新的平衡，香港服務與產品也會有所調整，關鍵是認清形勢、鞏固既有的優勢，調整定位和策略。

另外，陳茂波提到，全球經濟仍陷衰退，但國家經濟已在今年第二季回復增長，不少經濟活動甚至旅遊消費等亦重拾動力，因國家早前提出的雙循環格局，確立了內地跟國際經濟繼續雙向互動，將會為香港的發展帶來新的機遇。

他強調，由新中國建立到內地持續改革開放，香港的中介角色不斷轉變、強化及提升，當中關鍵是，如何不斷緊貼國際政治和市場變化的需要，調整自身的發展方向、靈活走位。陳茂波又指，香港發展路途從不平坦，不時遇到巨大挑戰及困難，但同時造就其後的成功，所以能肯定的事說，疫情總會過去，現在最能、最需要做，就是全力做好防疫抗疫、保住經濟元氣、為市民提供支援，以及為未來做好準備。

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責任編輯︰林曉君