【新冠肺炎】醫管局：141名確診者仍然留醫　11人情況危殆

▲ 醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻。

本港新冠肺炎疫情反覆，衞生署衞生防護中心今日（27日）公布6宗確診個案，當中5宗為輸入個案，其餘1宗為不明源頭的本地感染個案。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，截至今早9時，過去24小時未有病人離世，公立醫院至今累計104人因染疫後死亡。

今早9時為止，新增16宗須呈報的懷疑個案；過去24小時，再多9人康復出院，至今共4,786名病人康復出院。現時有141名確診者在16間醫院留醫，其中11人危殆、8人嚴重，其餘122名病人情況穩定。公立醫院正使用1,158張負壓病床及641間負壓病房，其使用量分別是50%和59%。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部?生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：蘇文軒