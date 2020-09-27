【保就業計劃】惠康凍價貨品半年不被列入回饋計劃 　港府：措施難量化欠透明度

▲ 政府指，已知會惠康凍價貨品半年措施不能納入回饋計劃之內，而惠康提供的1億元回饋計劃亦不包括此項安排。（經濟日報資料圖片）

港府要求申請第二期「保就業計劃」的百佳及惠康超市，將最少一半工資補貼回饋社會，其中惠康超市公布會凍結逾300款貨品價格半年，包括白米、糧油食品等。港府表明，惠康凍價措施不能納入回饋計劃之內，認為有關措施難量化，亦欠透明度；又不支持兩間超市向顧客以減價﹑凍價等提供折扣，作為回饋方法。

政府發言人解釋，惠康獲批的回饋計劃措施中，9成的基本回饋金額是惠贈弱勢社群的現金券、餐券及配對捐款，1成則為提供予前線員工的獎勵（惠康另在基本回饋金額以外提高給予前線員工的獎勵金額）。至於惠康凍結貨品價格6個月的措施，由於措施未能量化及不具透明度，政府早前已知會惠康此項措施不能納入回饋計劃之內，而惠康提供的1億元回饋計劃亦不包括此項安排，政府歡迎惠康在獲批的回饋計劃之上，為顧客推出額外的優惠措施。

發言人續指，在考慮社會各界的意見後，向兩間超級市場表明不支持向顧客提供折扣（包括減價、凍價等與貨品價格掛鈎的措施）作為回饋市民的方法，因為政府以至市民難以時刻監察超市貨品價格，而因應回饋方案提供的折扣亦難以與兩間連鎖超級市場平常提供的優惠作區分，以至未能量化回饋措施，亦令回饋方案欠透明度，故政府批准兩間機構的回饋方案並不包括任何折扣安排。

惠康和百佳超市在第二期「保就業計劃」中所得的工資補貼分別為1.845億元1.6196億元，按政府原則，它們的基本回饋金額不應少於9,225萬元和8,098萬元；現時惠康和百佳的回饋計劃涉及的金額分別為1億元及8,100萬元，分別佔所獲工資補貼金額的54%及50%。

政府發言人說，百佳獲批的回饋計劃，基本回饋金額（8,098萬元）當中50.5%是惠贈弱勢社群的現金食物券、39.5%是贈予市民的現金券，及10%是給予前線員工的獎勵。由於贈予市民的現金券能符合能夠量化和具透明度，故政府同意把有關措施納入回饋計劃；至於百佳提出以抽獎形式派發現金券，當局已提醒超市在執行時必須符合相關法例。

政府再次表明，兩間連鎖超級市場提交的回饋方案必須符合下列3項原則：

回饋金額不應少於其在「保就業」第二期計劃下獲批的工資補貼額50%；

回饋計劃下的措施必須能夠量化、具透明度，亦須屬兩間連鎖超級市場平常提供優惠以外的措施；

受惠對象應主要為弱勢社群、其次為顧客和其公司前線員工。惠贈弱勢社群的金額比例不能少於基本回饋金額（即上述（一）所指金額）的50%，而惠及員工的金額比例則不能多於基本回饋金額的10%。

政府重申，兩間超市要在適當時候公開受惠機構名單、受惠人士數目和所涉金額，讓公眾監察，所有基本回饋方案須在今年12月底前完成。

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記者：陳曉瑩