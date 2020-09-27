【新冠肺炎】源頭不明個案涉啟德地盤22歲男工人　9同事須檢疫1人初步確診

▲ 今日新增一宗源頭不明個案。（林宇翔攝）

本港今日（27日）新增6宗新冠肺炎確診個案，本地個案雖佔1宗（個案編號：5,064），但屬源頭不明，為啟德沐泰街地盤一名22歲男工人，其9名一起工作的同事須檢疫，其中1人初步確診。

本港今日新增6宗新冠肺炎確診個案，包括5宗輸入個案，詳情即看：【下一頁】

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在本港疫情最新進展記者會上表示，感染源頭不明的男患者，於9月24日發病，與家人同住在深水埗大南街恆昌樓，在啟德沐泰街一個地盤工作。

她指，有9名同事曾與患者一起工作﹑休息﹑用膳等，他們須送往檢疫中心隔離，其中2人已有不適，1人屬初步確診，相信是被患者傳染。而該地盤約有500名工人，他們雖不列為密切接觸者，但衞生防護中心人員會為有關人士留下樣本，進行病毒化驗。

張竹君稱，根據地盤主管所指，員工工作時會戴口罩，但地盤設有休息室，不排除工人們聚在該處一起吃飯﹑休息期間，沒有戴口罩。

張竹君料社區仍有一定數量感染個案，籲市民繼續保持社交距離，詳情即看：【下一頁】

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記者：陳曉瑩