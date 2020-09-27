【減肥大作戰】216磅爆瘡肥妹被同學嘲似大笨象　一年勁減近百磅皮膚變好化身美少女

▲ 泰國一名少女分享她的減肥勵志經歷。

減肥可以令人搖身一變，泰國一名少女分享她的減肥經歷，由最重98公斤（約216磅）花一年時間減走44公斤（約97磅）。由減肥前被同學嘲笑似大象，到減肥後學會打扮化身美少女，令身邊朋友都難以置信。

泰國少女Wanwisa Nanongtoom因學業壓力而暴飲暴食，體重最高達至98公斤。當時她的皮膚亦長出暗瘡，令她成為同學間的取笑對象，經常被嘲諷似「大象」、「肥豬」。終於在高中二年級，她下定決心減肥。

她的減肥計劃，主要是透過運動配搭飲食進行。在沒有服食藥物的情況下，她成功在一年多時間內減去44公斤。以下是總結她減肥的3個心得：

每日只吃1至2餐，戒食高澱粉質、高糖分及高熱量食物；

若是太肚餓，會吃香蕉和喝水；

每天早晚做有氧運動，每次30分鐘。

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除了體型得到改善外，Wanwisa Nanongtoom的皮膚狀況亦大有改善。她認為減肥前3個月是關鍵，千萬不要因為別人不看好或批評，就放下減肥動力。而她也承認，肥胖帶來很多疾病，鼓勵想減肥的人要努力下去：

透過一年挑戰有很深感受，若是想讓別人不看輕自己，就要努力改變自己，才能改變命運。

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責任編輯：羅嘉欣