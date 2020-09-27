【愛妻號】張繼聰貼當年跟謝安琪合照放閃 感激太太未嫌棄：冇以貌取人【多圖】

▲ 張繼聰謝安琪是恩愛夫妻。

向來是超級愛妻號的張繼聰，有不少向太太謝安琪示愛的冧招，日前張繼聰又出新招，在社交平台轉貼粉絲發放的昔日訪問合照，相中是阿聰跟Kay在2006年為《經濟日報》訪問時所拍，二人當時尚未公開關係，照片相信勾起張繼聰回憶，並留言感謝謝安琪當年未有嫌棄他。

日前有謝安琪和張繼聰粉絲在社交平台轉貼當年一張剪報，當年剛出道的二人難得同場受訪，阿Kay和阿聰一臉青蒽。張繼聰之後亦轉載相片，並留言：「好彩我老婆當年真係冇以貌取人」「感激依位朋友嘅出土文物」！帖子得到不少讚好，太太謝安琪也有在IG給予心心！

▲ 張繼聰重貼當年訪問照。（取自Facebook）

此輯相片實為二人06年接受《經濟日報》訪問，當時阿Kay和張繼聰剛出道，同為樂壇唱作新人，也在同一發行的唱片公司，故被安排受訪談音樂和創作。

▲ 當年二人剛出道。（經濟日報圖片）

重溫舊照。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

現在的阿聰事業、家庭兩得意，其實他跟太太謝安琪也經歷過不少少風風雨雨，10年前阿聰因飽受負面新聞困擾，壓力爆煲患上抑鬱症，更曾萌生自殺念頭，幸最後走出抑鬱陰霾，現在過著幸福又積極的生活。

【豪宅曝光】謝安琪4千呎大屋睇海景 張繼聰父子超大客廳享天倫樂【多圖】

曾患抑鬱症

2017年，張繼聰於個人IG自爆在患抑鬱症，透露當年曾因病猶豫是否出席《2009年度叱咤樂壇頒獎典禮》，但為了最愛的太太，決定帶病出席，見證太太奪得女歌手銀獎。

張繼聰當時承受的壓力好大，他曾透露每次行過報紙檔，都擔心自己又上封面，最嚴重之時，是每次聽到太太唱歌都會感頭痛，所以某段時間完全不聽收音機，很怕聽到太太的歌聲。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

早前阿聰跟好友王梓軒網上對談，便指自己廿多歲結婚生B，由男孩變男人不容易：「我都是一個普通男仔，廿幾歲返工搵錢養小朋友，生活不容易，且要面對負面攻擊，如何跟人解釋︰『其實我有嘢做㗎！我唔係靠老婆㗎！我寫歌每個月都有收入！』我由細到大算好tough，但持續幾年，蛇都死啦！我寫幾多歌，拿創作人獎，都沒人respect（尊重）……」

阿聰自此不再介意惡言︰「你們覺得我是廢柴又好、食軟飯又好，甚麼標籤都冇所謂，某程度那個都不是我，認識我的人只有我身邊的人，口長在別人處，可以講任何嘢，但我可以選認同與否。」

【中年男人】張繼聰重提被嘲癈柴低潮期 走出陰霾終成顧家好男人

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

多年來的磨練，阿聰學懂調節心態，遇到負面最多只嬲8分鐘！

努力發奮的阿聰，憑著電視劇和電影漸受賞識，工作不斷，一家更由村屋搬到4000呎豪宅，成愛家好丈夫。