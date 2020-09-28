智庫推桌遊模擬本港政治生態　劉鳴煒冀助青年良性了解政治

▲ （曾耀輝攝）

香港青年留意政治愈見普遍，智庫MWYO青年辦公室推出首套模擬香港政治生態的桌上遊戲《權謀風暴》，冀讓對政治感興趣的青年藉着遊戲體驗本港政治形勢和從政環境。總監劉鳴煒希望透過遊戲方式呈現香港的政治環境，讓年輕人嘗試換個角度，體會政治當中的千絲萬縷。

遊戲作者郭東旺表示，遊戲籌備時間超過一年，是以其著作《權力遊戲︰香港青年從政秘笈》為藍本，分析20多位來自不同政治光譜的從政者，包括立法會議員、前政治委任官員等的從政經驗和心得，再結合本港政治環境創作而成，希望從遊戲趣味入手，讓青年對本港政治有一個入門的認知。

▲ 玩家會分為建制派、泛民主派、中間派三大派別的角色，要勝出遊戲就要最快完成政治目標。（曾耀輝攝）

▲ （曾耀輝攝）

玩家會各自扮演建制派、泛民、中間派三大陣營，各有不同的政治本錢、技能、障礙和政治目標，過程中玩家需要累積民望、財力、政治、人脈及親中五大指數，配合「蛇齋餅糭」、「枱底交易」等耳熟能詳的政治手段，從而最快達成政治目標，成為權力鬥爭的最後贏家。遊戲亦設有各類型突發事件，讓玩家體驗從政的曲折離奇，親歷落場從政與旁觀政治的迥異之處。

郭東旺坦言，設計遊戲最大困難是政局瞬息萬變，風起雲湧，要不停更新突發事件，例如國安法、中美關係、新冠疫苗等，因此研發需時，亦經歷至少4次的大型修改才做出現時滿意的版本，如果遊戲成功希望每年可出更新事件的擴充包，以緊貼最新政局發展。

▲ 劉鳴煒(中)亦有親身落場試玩。（曾耀輝攝）

在試玩過程中劉鳴煒亦有親自落場，他抽中扮演泛民角色，在過程中亦不時大爆金句，「明白到做泛民要攞親中指數係幾有難度」。本身是青年發展委員會副主席的他，更因遊戲角色的背景設定，在遊戲中笑言「緊係要反對設立青年委員會啦」，引得哄堂大笑。被問到遊戲會否令青年更「政治化」，劉鳴煒認為「你唔接觸政治，政治都會搵你」，遊戲讓青年以生動方式了解政治，希望造出良性教育效果。

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記者：蘇文軒