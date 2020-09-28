消息人士透露：環保園造紙廠因估算有誤暫停運作　政府擬重新招標改設立「造紙漿廠」

▲ 現時本港的回收廢紙主要出口依賴內地市場，惟明年初中國禁止廢紙入口，本港急需解決廢紙去向。(經濟日報資料圖片)

現時本港的回收廢紙主要出口依賴內地市場，惟明年初中國禁止廢紙入口，本港急需解決廢紙去向。政府於2018年時與一間公司簽訂合約在環保園設造紙廠，料2023年投產。但有環保業界人士消息指，有關廠房因硬件配套不足及「成本估算有誤」未有運作，政府擬最快於今年底重新招標，改為設立「造紙漿廠」；環保署表示，有關租約事宜未有更多資料可提供。

環保園設造紙廠現問題 環團：當局把關失策

政府前年與Rocsky International Limited公司簽訂合約，在環保園成立一家「造紙廠」，每年處理3成香港的廢紙，即約30萬公噸，原定2023年開始運作。但香港環保廢料再造業總會會長劉耀成表示，雖然政府未有向任何人透露，但有見該公司由2018年中標後至今仍未有動工起廠，「連圖則都未有，估計已停止運作」，又提到曾須該公司負責人傾談，對方指因實際建築成本與當初估算有大差異，「沒想過在香港起廠的成本是內地的10倍以上」，坦言「該公司自己不懂預算」。

他又透露，政府於8月時曾與業界諮詢，業界提到可以改建「紙漿廠」。他解釋，造紙廠會將廢紙攪拌成紙漿，再漂白同烘干，重新塑成新紙；至於紙漿廠是由廢紙攪拌成紙漿後，以半製成品方式輸出至其他造紙廠，將其加工成為紙張，「將方法改一改，好像只洗衣，不用乾衣」，可令廠的用電量及成本減低許多；又料局方最快今年底會先招標1間，「當局經前車之鑑，今次應該會直接拉電纜到廠的門口，更會加大電力」以幫助中標者建廠，又指以他了解暫有3、4間回收業界對此有興趣。

他表示，明年初中國禁止有廢紙入口，不過「紙漿」屬原料，仍能進口內地，加上內地需求大，銷售「絕不成問題」；認為中央收紙計劃下那17間承辦商，除收集本港廢紙並定好回收市價，即每斤不少於7毫，保障拾紙皮人士的生計，料長遠會為環保園「紙漿廠」提供廢紙來源。

本報曾就此事向環保署查詢，署方回應指，環保園的租戶若未能如期投產，或租戶不能滿足租約要求，署方會按租約跟進和處理。至於該廢紙回收再造設施的租約事宜，現階段未有更多資料可提供；而涉事公司刖至截稿前仍未有回應。

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記者：洪芷晴