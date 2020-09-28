環保園設造紙廠現問題　環團：當局把關失策

▲ 綠惜地球環境倡議總監朱漢強。(經濟日報資料圖片)

環保署前年曾與一間公司簽訂合約在環保園設造紙廠，惟有消息指有關廠房未能運作，惹公眾信心存疑。有環團認為當局於有關設廠的把關上應更嚴謹，多監測及檢視對方是否能做到。

消息人士透露：環保園造紙廠因估算有誤暫停運作 政府擬重新招標改設立「造紙漿廠」

綠惜地球環境倡議總監朱漢強認為，若有關設廠問題屬實，可見當局把關失策。他表示，當局雖然以招標形式招攬公司，惟於認可該公司可設廠前，應「守緊一點，多監測及檢視對方是否能做到」，而非「人講就信，容讓公司自己做到就做，做不到就重新處理」，令本港解決回收廢紙去向問題浪費了2年時間。

不過他表示，當局若真的打算改為發展「造紙漿廠」，可算是「因禍得福」，因興建造紙漿廠的時間及成本相較造紙廠少，若順利或可早於2023年前運作，「可縮短本港過渡內地禁外廢紙來入口的時間」；又透露有消息指港府未來或與內地會訂立雙邊協議方式，能「以其他形式令本港廢紙不受以上國務院文件規限，而出口至內地，屆時能享有內地較高的紙價，令本港廢紙更有吸引力。

內地最快今年底禁止廢紙進口，屆時出口商或要轉往東南亞或台灣市場，增加運輸成本，或令廢紙無人回收而落入堆填區。他提醒，「在未有都市固體廢物收費政策下，會減少廢紙流入回收系統，造紙廠的供應量將更少，令再造市場更難有見曙光」，故認為當局應盡快立例。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：洪芷晴