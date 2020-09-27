【保就業計劃】惠康：凍價措施屬自發啟動　不在政府回饋建議內

▲ 康稱，凍價安排不包括在政府回饋建議內，屬自發啟動企劃，冀為抗疫出分力。（經濟日報資料圖片）

惠康上周公布會凍結300款日常必需貨品價格半年，包括白米、糧油食品等。政府今日（27日）指，措施不能納入第二期「保就業計劃」的回饋方案之內；惠康指，凍價安排不包括在政府回饋建議內，屬自發啟動企劃，冀為抗疫出分力。

惠康回覆TOPick查詢時表示，凍價計劃並不包括在政府回饋建議內，但屬於公司1.2億元回饋社會計劃的重要一部分，希望為抗疫出一分力，回饋香港。

發言人解釋，明白疫情影響並非短暫，因此自發啟動有關的凍價計劃，希望在艱難時期向所有顧客提供支援。

惠康超市在第二期「保就業計劃」中，獲補貼1.845億元工資，公司需要按政府要求，回饋社會不少於9,225萬元，惠康承諾回饋1億元，佔所獲工資補貼金額的54%。

政府發言人解釋，惠康獲批的回饋計劃措施中，9成的基本回饋金額是惠贈弱勢社群的現金券、餐券及配對捐款，1成則為提供予前線員工的獎勵。有關詳情即看：【下一頁】

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記者：陳曉瑩