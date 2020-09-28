老人科醫生莫俊強行醫34年深信溝通最重要　遇低潮仍堅守「多做一點」理念

▲ 屯門醫院副行政總監、內科及老人科顧問醫生莫俊強。(洪芷晴)

屯門醫院副行政總監、內科及老人科顧問醫生莫俊強行醫34年，回顧在老人科工作，他認為老人科對醫療體系甚為重要，「照顧好長者的醫療體系才是成熟的系統」。莫指不論對部門下屬，還是患者和照顧者，溝通最為重要，問題或不能即時解決，卻能讓他們獲得安慰及看到自己正在解決問題。

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莫俊強在老人科行醫，一晃眼便是34年，當年對這科情有獨鍾，全因自小迷上外國一套電視劇《杏林雙傑》，讀醫後立志成為劇中主角「嘉能醫生」般，「不只是醫病人，更要照顧患者身邊人」。他認為，做老人科很有使命感，不過坦言不是每個醫生都適合加入老人科：「長者的表達能力較遲緩，為他們診症時需花上更多時間和心思」。除病人外，照顧者亦需要關懷，惟他們卻是最常被忽略的一員。

他憶述一個深刻個案，病人妻子要全天候照顧嚴重中風，近乎全身癱瘓的丈夫，當時夫婦二人到院覆診，「我只是隨口說了句『你都幾辛苦』，她淚如泉湧回我一句，『從來無人問我有多辛苦，你是第一個』，他更指當時真的很感動。

他認為，醫生有時對治療部分病人無能為力，只能多給予家屬關心，「有時間多做一點點」，那個突如其來的境況，亦提醒了他，日後要盡可能為病人「做多少少」。「有好多長者個病醫不好，但照顧者帶他來醫院覆診，起碼可以教他們如何照顧」，協助長者在出院後能更快回復狀態。

莫俊強2011年出任屯門醫院內科及老人科部門主管，當時部門人手短缺，加上院內發生數宗醫療事故，負面報道不斷，令部門士氣低落，加上當年社會動盪，醫院面對重重困境，內耗日益嚴重。他卻接手「燙手山芋」，亦是人生「低潮」，「覺得好孤獨，很沒有希望。上班除了醫病，不知為的是甚麼，所有同事都不開心」。

苦無對策之時，他想起自己在老人科多年的工作，「靠一個人是不可以的，一定要靠團隊合作」，其後他建立不同平台，包括每星期與不同資深的同事開會；每月兩次與顧問醫生及護士長開會，並歡迎前同事表達意見。他表示，即使部分困難未能即時解決，自己亦會盡力回應：「讓對方知道自己的想法及方向，久而久之，內耗終少了，好感恩可以有改變，很多不好的事情都會成為向上的動力」。

現年59歲的莫醫生將於明年退休，他坦言自己並無遺憾，甚至感到興奮，「自己將踏入『少老年』階段，有很多事情可以重新學習、思考」。他今年更榮獲醫管局傑出員工獎，莫相信是局方認同自己的行醫理念，「不是我個人得獎，是我的理念」。

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記者：洪芷晴

