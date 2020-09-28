【非常醫生】從新冠肺炎憶起沙士心痛謝婉雯殉職　莫俊強：不能再有同事為救人而染疫

▲ 莫俊強表示，沙士對屯門醫院內科部而言，是一件永遠都要記得的事。

2003年3月香港爆發沙士，屯門醫院胸肺科主任醫生謝婉雯因救治病人殉職，其後被封為被稱為「香港女兒」。17年後的今天再爆發新冠肺炎，曾與謝共事，屯門醫院副行政總監、內科及老人科顧問醫生莫俊強憶起舊事，不禁感慨道「沙士對屯門醫院內科部而言，是一件永遠都要記得，永遠也抹不去的事情」。

莫俊強分享，每年差不多時候，都有同事買花牌放置在屯門醫院飯堂紀念謝醫生：

(自己)當時曾與她一起看症，感覺她『好乖女』，知道她出事好難過，做醫生的，無人想過要做英雄，更不想成為烈士，但從來無人打算後退。

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除了謝醫生，該院亦有一名胸肺科內科護士同樣因抗疫殉職。莫表示，今年疫情一到，院內所有人都當它是「新沙士」，同事都設立了底綫：

不能再有同事為救人而染疫。

故於疫情初期，院內的個人防護裝備不足，要達到「零感染」很困難，當時他跟醫護人員表明，若得不到足夠裝備，絕不會要求去做有風險的工作，

這條底綫是絕不會過。

▲ 莫俊強分享，每年差不多時候，都有同事買花牌放置在屯門醫院飯堂紀念謝醫生。(林國峰攝)

莫俊強行醫34年，初出茅廬便加入老人科。他行醫多年最深刻的個案，病人妻子要全天候照顧嚴重中風，近乎全身癱瘓的丈夫，當時夫婦二人到院覆診。當時莫俊強只說了一句說話，病人妻子隨即淚如泉湧。莫俊強的行醫經歷，即睇【下一頁】

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記者：洪芷晴