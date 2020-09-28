【酒店優惠】帝苑推中秋住宿優惠　房租1200元起全數可作餐廳消費額【內附連結】

▲ 中秋節期間，帝苑酒店推出住宿優惠，只需1200元起便可包1晚住宿，以及可回價全數1200元起的於餐廳消費額。(酒店提供)

中秋節即將來臨，大家趁疫情放緩，不妨出外放鬆一下。旗下餐廳及酒店榮獲《福布斯旅遊指南》共8星殊榮的帝苑酒店，在中秋節期間準備全新的Staycation住房優惠，由10月1日至11月30日，只需1200元起，便回贈相等於房價的餐飲消費額，變相即零房價，十分超值。

這個名為「福布斯優悠住宿餐飲計劃」，價錢為1,200元起，包括1晚豪華客房，以及回贈相等於房價即1200元的餐飲消費額，大家可以在住宿期間享用酒店旗下餐廳，如Sabatini意大利餐廳、東來順、四季菊、帝苑軒、Le Soleil越南餐廳等。

▲ 由10月1日至10月3日， Staycation住客可免費到天台Sky Garden賞月，度過開心的晚上。(酒店提供)

臨近中秋，帝苑酒店特別準備了慶祝節目，10月1日至10月3日， Staycation住客可免費到天台Sky Garden甜甜賞月，密密打咭，更可品嘗中秋美點！

▲ 所有Staycation 的住客，可到17樓的 Sky Club戶外花園賞月或追月，並奉送中秋美點，大家可慢慢享受。(酒店提供)

另外在中秋期間入住帝苑酒店任何 Staycation 的住客，亦可免費到17樓的Sky Club戶外花園賞月或追月，並奉送中秋美點一份。詳情可於入住時向酒店查詢。

此外，住宿期間客人可免費享用酒店設施如位於17樓的25米地中海式恆溫泳池Sky Pool和健身室等，度過一個的輕鬆寫意的難忘假期。

▲ 住客可享受於17樓的25米地中海式恆溫泳池Sky Pool，以及健身室等。(酒店提供)

1,200起福布斯優悠住宿餐飲計劃STAYCATION WITH DINING CREDIT，包括：

• 入住豪華客房一晚

• 回贈相等於房價的餐飲消費額於住宿期間使用

• 水療服務可享25％折扣優惠

• 帝苑酒店所有餐廳可享20％折扣優惠 (帝苑餅店除外)，適用於扣除回贈差額之額外差價

• 免費享用健身室和25米長的空中恆溫泳池

• 免費使用Handy手機，包括無限使用本地通話服務、無限使用27個指定國家長途通話服務

帝苑酒店

地址︰尖沙咀東部麼地道69號

電話：2721 5215

預訂網址

查詢：2733 2828

記者：招美寶