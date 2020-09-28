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【小鬼離世】吳映潔收黃鴻升最後的禮物　鬼鬼：你的好永遠在我心中

娛樂 10:35 2020/09/28

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

鬼鬼與小鬼以兄妹相稱。

台灣藝人小鬼黃鴻升在9月16日於家中意外過世，終年36歲，遺體選址在陽明山以花葬方式長眠。與小鬼黃鴻升一直以兄妹相稱的好友鬼鬼吳映潔，早前在IG發文，收到小鬼黃鴻升送給自己的最後禮物。

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早前小鬼於北投寓所猝逝。（小鬼IG）

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最後禮物

小鬼於北投寓所猝逝，生前以郵寄方式為鬼鬼吳映潔送上禮物，鬼鬼在IG留言：「哥哥送我的最後一個禮物。」

其後吳映潔上載小鬼的獨照，並配文：「哥哥你的帥永遠在我心中，你的好永遠在我心中，妹妹永遠愛你❤️我會永遠想你，我會燒一張我的專輯給你，可以在你的星球慢慢欣賞慢慢聆聽。」

吳映潔的文字感動不少網民，有人留言：「這段文字讓人秒掉淚！」、「鬼哥只是換了另一種方式守護你」等。

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以兄妹相稱

鬼鬼在小鬼生前主持的綜藝節目《綜藝玩很大》，兩兄妹的互動早已引起觀察討論。節目中，小鬼總是無限包容鬼鬼的淘氣，連鬼鬼吃掉自己的午餐也不生氣，甚至寵溺地說：「妳想吃什麼都給妳。」

小鬼總是包容鬼鬼。（《綜藝玩很大》截圖）

鬼鬼也曾表示：「小鬼哥從自己出道以來，就常用擁抱鼓勵我，一直照顧我，常會透過抱抱我的方式，希望能夠給我鼓勵。」

而小鬼生前給鬼鬼的最後禮物也包括了食物，令鬼鬼非常感觸，在IG表示：「一路送著你，一路謝謝你，一路我想你，一路好走哥哥。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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