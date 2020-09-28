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【無血緣的愛】7旬老夫婦受託當早產男嬰保姆　半年無糧出自費買奶粉視如親孫

育兒經 11:20 2020/09/28

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7旬老夫婦視孩子為親孫，自費買奶粉悉心照顧。

活到老年，本應是享福的時間，卻有退休老夫婦無償照顧無血緣的初生男嬰，把他當成自己孫兒般細心呵護。有台灣兒科醫生早前在社交平台分享這對老夫婦保姆的故事，無論他們生活多艱難，仍不放棄照顧孩子的責任。

台灣兒科醫生王韋力早前在其facebook專頁分享，有一對年約70歲的老夫婦，帶著6個月大的男嬰到診所打預防針和健康檢查。醫生指，孩子的身高、體重都達標。婆婆笑著回應，孩子早產，剛出生時體重過輕，本來她都不敢照顧。醫生讚賞婆婆湊得好，

你看你們照顧得很好，寶寶長的健康，也很幸福啊！

老夫婦無償當保姆

婆婆突然嘆了一口氣，道出這名孩子的故事。婆婆和丈夫都退休，只靠領年金過日子。原來男嬰並非其親生孫仔，而是朋友的孫，朋友的女兒在應酬時結識了一名科技公司董事長，董事長雖早有家庭，但一直沒有兒子，於是與朋友女兒交往，兩人其後誕下這名男嬰。

董事長希望把孩子接過去照顧，並跟他姓，但朋友的女兒堅持要有名分，否則不會交出撫養權，兩人最終談不合。而朋友和她的女兒經濟環境不好，需要外出打工才有錢，於是拜託婆婆當保姆幫忙照顧。

結果孩子的媽媽跟阿嬤生活不好過，只有第一個月有給我保姆費跟奶粉錢，接下來就都沒付過了。

憂慮孩子將來

朋友向她保證，只要女兒與董事長談好，對方家產上億，到時一定很有誠意。然而，孩子的媽媽現時不但沒有付保姆費，連奶粉都沒有買回來，也甚少過來看孩子。婆婆兩老只能省吃儉用，買些便宜奶粉將就著喝，一照顧就是半年，跟孩子也都有感情了，她坦言已把他當作自己孫子般照顧。

可是我們兩個身體都不太好，現在抱小孩越來越沒力氣，看這個孩子越長越快，越來越可愛，我都不知道，到底哪一種結果對這個孩子才是叫做「幸福」？

說著，婆婆眼淚就掉下來。醫生見狀便拿了數瓶診所的奶粉試用罐，請婆婆帶回去，繼續為孩子加油。

以後的事我們不知道，大人的事我們也幫不上忙。但是你看他笑得這麼開心，你們帶他也一定有很多開心的時刻，這對你們跟孩子就都是幸福啊！

醫生又安慰婆婆，孩子能遇見他們，是難得的緣分，而且孩子很精明，都知道大人的心情，鼓勵婆婆別哭，婆婆看著無血緣的孫子，眼淚總算停了下來，破涕為笑。

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責任編輯：王明芳

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