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【新冠肺炎】消息：本港今日新增約10宗確診個案　確診病例再回升至雙位數

社會 11:13 2020/09/28

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

消息指本港今日新增約10宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情持續，消息指，今日（28日）新增約10宗確診個案，相隔一周，確診數字再次回升雙位數。

衞生署衞生防護中心昨日（27日）公布6宗確診個案，當中有5宗為輸入個案，其餘1宗為本地感染，為不明源頭個案，涉及一名在啟德工作22歲地盤工人，即看：【下一頁】

疫情之下，屯門醫院副行政總監、內科及老人科顧問醫生莫俊強憶起2003年沙士時，同事謝婉雯醫生因疫殉職一事，即看：【下一頁】

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

TOPick會繼續跟進疫情，不斷更新！

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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記者：郭詩詩

 

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