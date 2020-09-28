【單親悲劇】復課首日女童被老師發現全身藤條痕　揭遭爸爸同居女友虐待默默承受

▲ 女童被爸爸女友虐待，自己默默承受。

小學復課首天，教師友人P君已怒火難耐，幾乎報警。

上課時，P發現一位女同學雙手出現瘀青。「昨天我不小心摔跤弄傷。」她垂頭低語。

P沒追問。他藉詞請該女同學小息到教員室找他拿筆記，悄悄留意她，發現她的雙腿青一塊紅一塊，縱橫交錯的藤條痕若隱若現。

幾經鼓勵，她終於吐真言。「爸爸的同居女友不喜歡我，常常發脾氣打我。」

「你高了一些，但瘦了不少。」P老師憐惜地說。他是她去年的英文科老師。

「阿姨每天睡到日上三竿，許多時她都不煮午餐，自己出外吃，獨留我在家吃餅乾充飢。」

「虐打兼獨留兒童在家，疏忽照顧，太過分了！」P心中咆哮。

P老師把此事通知校長，校方馬上安排該女生前往醫院驗傷，並找其父親了解。「細路仔駁嘴駁舌唔乖，一場誤會，我會叫佢兩個好好溝通。」

「如何溝通？用暴力虐打便叫溝通？×生，所有教過你女兒的老師都同意，她文靜乖巧、不愛爭拗。你看，大部分同學在抗疫期間少運動但吃得多，所以胖了不少，唯獨你的女兒較去年明顯瘦了，似乎營養不良。她向我透露，為了不讓你難做，也怕你失去女友會難過，所以她沒向你投訴有人常故意打她和要她捱餓。我也有子女，你的女兒很成熟乖巧，她體諒你，很想保護你的感情需要。她已經沒有媽媽的照顧，你作為她生命中唯一的至親，應該加倍保護她，疼愛她啊！」

婚姻的確很脆弱，單親父母在追尋失缺的愛情之際，請毋忘踐行保護和照顧子女的天職。你是子女的唯一倚靠，也是全部。

全文刊於《經濟日報》，原題為「爸爸，你是我的唯一」