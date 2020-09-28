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【解構都市病】女子便秘20年每日強忍屁意　揭大腸長達230cm超正常人1.5倍【5大屁味反映身體狀況】

醫生診症室 10:45 2020/09/28

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

女子便秘20年每日強忍屁意，揭大腸長達230cm超正常人1.5倍，醫生拆解5大屁味反映身體狀況。

便秘相信是不少都市人的煩惱，台灣一名OL受便秘困擾20年，亦有肚脹、多屁的問題，但由於工作關係，只能強忍屁意。經求診後，醫生發現她先天大腸比正常人長1.5倍，導致糞便容易囤積，故經常放屁。醫生亦指出，屁味可反映身體狀況，並總結出5大常見屁味。

大腸長度超正常人1.5倍

台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘於節目《醫師好辣》中分享案例，指曾接收一名46歲、任職銀行業的女病人，她自中學時期起就受便秘困擾，並容易有肚脹、多屁的問題。但由於工作關係，她每日需在櫃枱前久站，只能強忍屁意，導致腹部腫脹不適。

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女子多年來試過不少藥物，但情況仍未能得到改善。她擔心腸內有病變，故照大腸鏡檢查，醫生發現她腸內沒任何阻塞及瘜肉，唯獨有不少宿便，照腸鏡期間更排出濃濃的臭屁。

其後，女子被轉介至大腸直腸外科進行下消化道造影檢查，竟發現她大腸長達230厘米，比正常人的150厘米超出1.5倍長，屬先天性構造異常。大腸糞便容易囤積在內，自然產生很多氣體。最後醫生只能進行手術將其多餘的腸道切除，才能改善便秘問題。

5大屁味反映身體狀況

錢政弘又指出，屁味可反映身體狀況，經常放屁的人士要留意以下5大屁味：

臭腐肉味

  • 可能是癌症、腫瘤組織糜爛

魚腥味

  • 當腐爛組織出血，血液被腸道細菌分解，屁味聞起來會帶有「魚腥味」

臭雞蛋味

  • 若進食太多含硫食物，如椰菜花、大蒜等重口味食物，排出的屁會有「臭雞蛋味」

臭水渠味

  • 一旦腸道有細菌而引發感染、腹瀉時，屁味便會有「臭水渠味」

糞臭味

  • 平時進食太多蛋白質、肉類

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責任編輯：羅嘉欣

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