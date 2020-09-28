加拿大學制性價比高　有利移民及升讀海外名牌大學

最近移民成為城中熱話，不少家庭也會從生活環境、教育制度等方面考慮移民或安排子女海外升學。例如英國名校多，認受性高；加拿大大學的學費較英美便宜，教學質量亦不遜色，整體性價比高。如家庭計劃準備移民，可以先幫子女選擇採用海外學制的學校，熟悉外國的學習模式，幫助他們日後更好地銜接海外升學。

英、美、加等地的高等教育受人青睞，近期亦不少人循海外學制的途徑升讀海外高校。但不同的學制各有要求，想要為子女選擇適合的學校，就要了解一下不同的學制。

不同學制各擅勝場 加拿大學制免公開試

以加拿大學制和International Baccalaureate（IB）學制為例，兩者的課程編制均具備國際視野，注重培育學生創意、獨立思考、個人學習及強項，鼓勵他們積極探究和發問。

▲ 加拿大學制注重培育學生創意、獨立思考、個人學習及強項。

兩個學制的最大不同之處，在於升讀大學前，加拿大學制不需要學生參與公開考試。加拿大學制的高中畢業文憑分為必修學分和選修學分，學生在每個學期只需要專注4個學科，此安排能夠讓學生更有效地分配學習時間，由科任老師直接評分。必修學分包括英語、數學、科學、加拿大歷史和地理、藝術、國際語言，選修學分則與大學報讀課程有緊密關係，學生可以根據自己的強項，以及升學意向，選擇與大學課程相關的學分修讀。

而IB學制預科文憑則需要參加公開考試及校內評核，由必修的核心科目及6個不同範疇的科目組成，核心科目包括知識理論（口頭報告及撰寫1,600字論文）、延伸論文（約4,000字的自定題目論文）及創意、行動與服務（在團體活動中實踐學習）。

相對而言，加拿大學制綜合了學生全年的學習表現，不會有公開考試的壓力；IB課程則更能鍛鍊學生的分析及評論能力。不同的學制各有優點，家長在選擇學校時，也需要考慮子女的能力與興趣，讓他們能夠主動投入學習。



赴加升學 畢業後易申請居留

海外升學的吸引之處，除了增加將來投身職場的競爭力外，配合外國的移民政策，亦有機會在畢業後更容易部署移民。以加拿大為例，在加拿大就讀高等教育兩年，在畢業後便可以獲最長3年的工作簽證，毋須申請僱主擔保。在加拿大有工作經驗的大學畢業生可以在各省的省提名計劃（PNP）中進入「特快入境」（Express Entry, EE）申請永久居留，約半年左右便可以獲得移民身份，而普通PNP的合資格申請者則需要約15至19個月。

香港只有兩間國際學校獲加拿大安大略省教育部批出辦學資格。地利亞加拿大學校正是其中一間官方註冊學校，該校的畢業生可以直接報讀所有加拿大大學，海外的熱門頂尖大學同樣認可加拿大學制的高中畢業證書。同時，該校每年也有畢業生考獲海外頂尖學府如University of Toronto、University of British Columbia、New York University、Columbia University等。

▲ 在香港就讀加拿大學制學校，畢業後可以報讀加拿大大學或海外頂尖學府。



地利亞加拿大學校其中一個特別之處是著重升學輔導，他們也與本港知名升學顧問教育機構合作，定期舉行升學輔導工作坊和研討會，配合加拿大學制尤為重視學生在個別強項的發展，老師會為每位學生提供學習上的建議和協助，讓學生為升學做好準備。加拿大學制的學習模式更與大學學習模式近似，能夠讓學生畢業之後，更易適應大學的學習環境，學習更得心應手。

加拿大學校課程多元 鼓勵公益文化

加拿大學制着重學生的全人發展，設有多元化的課程，讓學生能夠在學習過程中發掘自己的興趣，幫助他們確立未來的升學路向。另一方面，亦鼓勵公益文化，要求學生具有公益實踐的經驗才能順利畢業，讓學生親身體驗社會，培養承擔及責任感。

▲ 加拿大學制鼓勵學生參與公益實踐，圖為地利亞加拿大學校學生在越南參與義工活動。



地利亞加拿大學校的課程依照加拿大安大略省課程指引，保留了加拿大學制的優點，但也注入了重要的本地元素，如國際語言方面，地利亞加拿大學校提供普通話、日文、法文等語言科目，其中普通話課程以國內課程及程度為藍本，課堂質素有保證，讓學生可以於英語的學習環境下同時充分提高中文水平。

與此同時，學校亦為母語並非英語的學生開設ESL課程，讓學生能於短時間內提升英語能力，適應國際學校生活。校內的導師逾9成是加拿大註冊老師，讓學生能夠在英語環境浸淫，全面感受加拿大的學校生活。該校亦為學生提供40多種課外活動選擇，包括航海課程、曲棍球、劍術、日本鼓等；在公益活動方面，每年會與多個慈善團體合作舉辦社區義工服務，亦會安排學生出國參加不同國家的義工訓練和體驗，增廣見聞。



▲ 地利亞加拿大學校為學生提供豐富的課外活動選擇，培養學生興趣。

地利亞加拿大學校將在10月10日舉行學校開放日，安排了不同的活動讓家長和學生了解更多加拿大學制及報名程序。另外在10月安排了多個入學講座，按此了解更多。

學校開放日

日期：2020年10月10日

時間：上午10時至中午12時

地點：地利亞加拿大學校太古校舍

入學講座

日期：2020年10月8日及10月20日

時間：下午1時30分（幼稚園及小學）︳下午3時（中學）

（資料由客戶提供）