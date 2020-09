「小丑」被爆已為人父朗妮瑪娜誕下男嬰　愛兒取名River紀念17年前逝世亡兄

▲ 影帝華堅馮力士日前被爆與朗妮瑪娜誕下一子,並取名為River,以紀念華堅已故亡兄。

憑《JOKER小丑》(Joker)成為奧斯卡金像獎影帝的美國男星華堅馮力士(Joaquin Phoenix)跟「龍紋身的女孩」未婚妻朗妮瑪娜(Rooney Mara)向來低調。

不過,日前導演Victor Kossakovsky便爆料聲稱華堅已為人父,朗妮瑪娜為他誕下一子,並取名為River,以紀念華堅已故亡兄,也即1993年逝世的影星River Phoenix。

▲ 華堅馮力士和朗妮瑪娜拍2018年面世的《耶穌的女門徒》擦出火花,開展戀情。

話說華堅有份監製的電影《Gunda》,正於蘇黎世電影節宣傳。該片的俄羅斯導演Victor就於宣傳新片期間爆料指出,華堅剛剛有個小寶貝,所以未能去宣傳,而寶寶的名字就是River。

華堅曾透露過是亡兄激發他對演戲的興趣。River童星出身,曾主演過多部電影,包括史提芬京小說改編的1986年的《伴我同行》(Stand By Me)、1989年的《奪寶奇兵之聖戰奇兵》(Indiana Jones and the Last Crusade)扮演年輕版Indiana Jones。

▲ 奇諾李維斯和River Phoenix合拍的1991年電影《不覊的天空》,River憑此片成威尼斯影帝。

最為影迷津津樂道就是他與奇洛李維斯(Keanu Reeves)合演1991年的《不羈的天空》(My Own Private Idaho),他還憑影片勇奪威尼斯影帝。

本來River Phoenix星途一片光明,可惜1993年時,他在尊尼特普(Johnny Depp)開設的夜店因吸毒過量而暴斃,終年23歲。

▲ River Phoenix比華堅馮力士年長4歲,兄弟情深厚。(網上圖片)

華堅曾表示,比他年長4歲的哥哥River正是當年激發他演戲興趣的重要人物。

45歲的華堅與35歲的朗妮於2012年合作拍攝《觸不到的她》(Her)時邂逅,二人於2016年再次合拍《耶穌的女門徒》(Mary Magdalene),期時二人始發展戀情。今次是二人的首胎。

