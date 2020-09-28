「小丑」被爆已為人父朗妮瑪娜誕下男嬰　愛兒取名River紀念17年前逝世亡兄

▲ 影帝華堅馮力士日前被爆與朗妮瑪娜誕下一子，並取名為River，以紀念華堅已故亡兄。

憑《JOKER小丑》（Joker）成為奧斯卡金像獎影帝的美國男星華堅馮力士（Joaquin Phoenix）跟「龍紋身的女孩」未婚妻朗妮瑪娜（Rooney Mara）向來低調。

不過，日前導演Victor Kossakovsky便爆料聲稱華堅已為人父，朗妮瑪娜為他誕下一子，並取名為River，以紀念華堅已故亡兄，也即1993年逝世的影星River Phoenix。

▲ 華堅馮力士和朗妮瑪娜拍2018年面世的《耶穌的女門徒》擦出火花，開展戀情。

話說華堅有份監製的電影《Gunda》，正於蘇黎世電影節宣傳。該片的俄羅斯導演Victor就於宣傳新片期間爆料指出，華堅剛剛有個小寶貝，所以未能去宣傳，而寶寶的名字就是River。

華堅曾透露過是亡兄激發他對演戲的興趣。River童星出身，曾主演過多部電影，包括史提芬京小說改編的1986年的《伴我同行》（Stand By Me）、1989年的《奪寶奇兵之聖戰奇兵》（Indiana Jones and the Last Crusade）扮演年輕版Indiana Jones。

▲ 奇諾李維斯和River Phoenix合拍的1991年電影《不覊的天空》，River憑此片成威尼斯影帝。

最為影迷津津樂道就是他與奇洛李維斯（Keanu Reeves）合演1991年的《不羈的天空》（My Own Private Idaho），他還憑影片勇奪威尼斯影帝。

本來River Phoenix星途一片光明，可惜1993年時，他在尊尼特普（Johnny Depp）開設的夜店因吸毒過量而暴斃，終年23歲。

▲ River Phoenix比華堅馮力士年長4歲，兄弟情深厚。（網上圖片）

華堅曾表示，比他年長4歲的哥哥River正是當年激發他演戲興趣的重要人物。

45歲的華堅與35歲的朗妮於2012年合作拍攝《觸不到的她》（Her）時邂逅，二人於2016年再次合拍《耶穌的女門徒》（Mary Magdalene），期時二人始發展戀情。今次是二人的首胎。

記者：Mandy