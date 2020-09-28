【華仔生日】劉德華網上唱金曲與粉絲開生日會　創作新歌《繼續美麗》疫情後開演唱會

▲ 華仔於網上與粉絲慶祝生日。

昨天9月27日是天王劉德華的生日，去年劉德華的生日在新加坡演唱會舞台上與fans渡過。今年因為疫情關係不能與fans近距離接觸，不過一向錫粉絲的華仔十分有心，透過網上於官網「華仔天地」www.awc618.com，在網上開生日會，與世界各地的「家人」（fans）歡渡生辰。

華仔並安排了三位與他合作無間的樂手為他伴奏，大唱《愛不完》、《一起走過的日子》、《心肝寶貝》、《心只有你》等金曲。

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▲ 華仔在生日會中唱了多首大家熟悉的歌曲。

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劉德華感謝粉絲支持

因為劉德華與樂手也很久沒見面，難得可以一起夾band，眾人又唱又說又笑，場面溫馨。身穿牛仔外套、摺腳褲現身的華仔狀態大勇，且調皮的說：「疫情期間，每天在家中睡足十小時，精神爽利。這個大日子當然生龍活虎！」

華仔在1小時的生日會上唱出多首大家熟悉的歌曲，如《愛不完》、《忘情水》、《一起走過的日子》、《再說一次我愛你》、《心肝寶貝》、《心只有你》等，透過歌曲跟大家表達心意。

其中唱《心只有你》時，華仔更一時感觸而哽咽，憑歌寄意的華仔感謝有如家人的fans多年來一直愛惜和支持。他說出一番心底話：「從88年成立歌迷會的一刻開始，我可以告訴你，我就是世界上最幸福的人！」

生日會上除耳熟能詳的歌外，華仔這段日子沒有停下腳步，新創作了一首新歌《繼續美麗》，並在樂手以結他伴奏下跟大家分享。

▲ 華仔生日願望希望未來日子跟大家多點網上見面。

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華仔承諾多網上見面

此外，今次生日會更請來一位「家人」的代表，與華仔聊天，華仔為「家人」一一解答問題。

提到生日願望，因為租約期滿，華仔天地也搬家了，華仔希望未來日子跟大家多點網上見面，他說：「雖然搬了家，但種種一切都沒有變，我對你們不變，肉麻說話不會講，只會唱！」接著他以《肉麻情歌》送給fans。

華仔更稱，在網上看到很多fans轉發他的相片和影片，感覺好窩心的説：「看著過往的相片和影片，是很美麗的回憶！」華仔更搞笑幽默地叫fans繼續再post更多他的相片和影片，讓世界各地的人都看見，令四周不斷有他的蹤影。

華仔下周農曆生日

唱出最後一首《心只有你》時，華仔更有點激動一度哽咽，並表示在往後的日子跟大家都不要回頭望，而是永遠膊並膊一齊走下去。

去年生日是華仔首次在演唱會中跟fans歡渡，今年則是首次在網上與大家慶祝，華仔坦言同樣開心，希望好快可以跟大家在舞台見面。在生日會親自捧出蛋糕，在樂隊成員陪同下唱生日歌、吹蠟燭和許願。

他說︰「真的要謝謝所有朋友透過這個鏡頭跟我一齊過生日，也謝謝平台讓我們有機會可以讓世界各地的朋友可以跟我過生日，我們很快會有演唱會！」

華仔為這個網上生日會，事事親力親為，給自己準備生日蛋糕，與工作人員、樂手一同合唱，而下個星期天就是華仔的農曆生日，所以他還準備了紅雞蛋送給工作人員，非常窩心，又一次給fans留下不一樣的美麗回憶。

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