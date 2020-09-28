【幸福家庭】張頴康夫婦帶6歲囡囡做義工 麥雅緻讚小豆有愛心：媽媽很驕傲
張頴康夫婦日前帶同6歲的女兒小豆一起去做義工，身教女兒幫助有需要的人，而小豆亦十分落力。麥雅緻對此感到很安慰，並大讚小豆有顆很真誠的愛心。
同時，麥雅緻透露，決定與張頴康舉辦粉絲會，希望與粉絲與他們一起參與義工工作。
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麥雅緻於社交平台貼出張頴康與小豆一起做義工的照片，並寫道：
昨天（9月25日）小豆放學後就匆匆和爸爸一齊去當義工，派發月餅🥮及物資給有需要人士，張生跟我說，小豆很積極幫忙派發，而且對每一位都說：「🌕中秋節快樂！」我的內心真的很溫暖，很安慰。
我的女兒，未必成績最優秀，未必是最聰明的小女孩，但她有一顆很真誠的愛心❤
媽媽覺得很驕傲🙆🏻♀️🙆🏻♀️
我和張生已經商量好，今年之內會讓大家報名參加粉絲會，而如果大家願意和我們一起參與義工工作，會有更多機會和我們見面，甚至更多機會聽到張生唱歌🥳🥳
希望我們HAHA Fans的力量，更能以生命影響生命！ 💪🏻💪🏻
#HAHA之家 #讓我們發放正能量 #以謙卑的心幫助別人 #2小時過去小豆說累了要坐一坐
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張頴康和麥雅緻於2012年結婚，現時育有一對子女，分別為6歲女兒小豆和2歲兒子小花生。
二人為圈中公認的模範夫婦，張頴康主力發展演藝事業，努力賺錢養家，而麥雅緻則主力照顧家庭，曾任職幼稚園老師的她甚懂得照料小朋友。