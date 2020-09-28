【幸福家庭】張頴康夫婦帶6歲囡囡做義工　麥雅緻讚小豆有愛心：媽媽很驕傲

張頴康夫婦日前帶同6歲的女兒小豆一起去做義工，身教女兒幫助有需要的人，而小豆亦十分落力。麥雅緻對此感到很安慰，並大讚小豆有顆很真誠的愛心。

同時，麥雅緻透露，決定與張頴康舉辦粉絲會，希望與粉絲與他們一起參與義工工作。

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▲ 張頴康帶小豆一同去做義工。

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麥雅緻於社交平台貼出張頴康與小豆一起做義工的照片，並寫道：

昨天（9月25日）小豆放學後就匆匆和爸爸一齊去當義工，派發月餅🥮及物資給有需要人士，張生跟我說，小豆很積極幫忙派發，而且對每一位都說：「🌕中秋節快樂！」我的內心真的很溫暖，很安慰。

我的女兒，未必成績最優秀，未必是最聰明的小女孩，但她有一顆很真誠的愛心❤

媽媽覺得很驕傲🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️

我和張生已經商量好，今年之內會讓大家報名參加粉絲會，而如果大家願意和我們一起參與義工工作，會有更多機會和我們見面，甚至更多機會聽到張生唱歌🥳🥳

希望我們HAHA Fans的力量，更能以生命影響生命！ 💪🏻💪🏻

#HAHA之家 #讓我們發放正能量 #以謙卑的心幫助別人 #2小時過去小豆說累了要坐一坐