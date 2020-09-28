  • 27°C
香港時間 : 2020928日 (一) 13:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】許樹昌指暫不應放寬放寬食肆限制等措施　料冬季流感大爆發機會微

社會 10:59 2020/09/28

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

許樹昌認為暫不應放鬆食肆限制等措施，亦盡量不應舉辦大型活動。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，昨日（27日）相隔5天再錄不明源頭個案。中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，目前仍有源頭不明個案，顯示社區仍有隱形傳播鏈，形容「不太好的消息」，又認為暫不應放鬆食肆限制等措施，亦盡量不應舉辦大型活動。

許樹昌在今早（28日）在電台節目表示， 昨日源頭不明個案的同事都初步確診，可能因為曾於休息室接觸，情況有如早前葵涌碼頭的休息室出現傳播，但今次涉及範圍較小，暫時有9人接受檢疫，預料不會出現大爆發。

他認為，暫時不應放寬食肆限制、限聚令等措施，而宗教聚會可考慮局部開放，但需限制人數和要求出席者戴口罩，亦盡量不應舉辦大型活動。

許樹昌又提到，今年初冬季流感高峰期開始時遇上新冠病毒疫情，香港人即時戴口罩預防，由以往的10星期縮短至5星期，估計若港人維持戴口罩，注意手部衞生，本港出現冬季流感大爆發的機會很微。

不過，他又說，若新冠病毒與流感病毒同時出現而沒有採取任何措施，理論上會導致嚴重情況，不過很多地方人士都有戴口罩和保持社交距離等，遇到兩種病毒夾攻的機會不高，但仍呼籲尤其高危群組應接種流感疫苗。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：陳子謙

相關文章

【新冠肺炎】源頭不明個案涉啟德地盤22歲男工人　9同事須檢疫1人初步確診
16:39 2020/09/27
【新冠肺炎】源頭不明個案涉啟德地盤22歲男工人　9同事須檢疫1人初步確診
【新冠肺炎】本港今增6宗個案　僅1宗本地為源頭不明個案另5宗輸入
16:30 2020/09/27
【新冠肺炎】本港今增6宗個案　僅1宗本地為源頭不明個案另5宗輸入
【新冠肺炎】醫院藥劑師學會憂冬季齊爆流感新冠疫情　籲公眾接種噴鼻式流感疫苗
12:47 2020/09/27
【新冠肺炎】醫院藥劑師學會憂冬季齊爆流感新冠疫情　籲公眾接種噴鼻式流感疫苗
新冠肺炎疫情 許樹昌 電台節目 宗教 流感 新冠肺炎 限聚令

最高瀏覽

【愛妻號】張繼聰貼當年跟謝安琪合照放閃 感激太太未嫌棄：冇以貌取人【多圖】
18:04 2020/09/27
【愛妻號】張繼聰貼當年跟謝安琪合照放閃 感激太太未嫌棄：冇以貌取人【多圖】
【林美戀】裕美買800萬樓上車展實力 林作盼母親對女友改觀：不要睇表面
10:26 2020/09/27
【林美戀】裕美買800萬樓上車展實力 林作盼母親對女友改觀：不要睇表面
【陳年耳屎】媽媽說話總是「聽唔入耳」　兒子雙耳塞滿2cm陳年耳屎【附耳垢清理方法】
13:14 2020/09/22
【陳年耳屎】媽媽說話總是「聽唔入耳」　兒子雙耳塞滿2cm陳年耳屎【附耳垢清理方法】