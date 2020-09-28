【新冠肺炎】許樹昌指暫不應放寬放寬食肆限制等措施　料冬季流感大爆發機會微

▲ 許樹昌認為暫不應放鬆食肆限制等措施，亦盡量不應舉辦大型活動。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，昨日（27日）相隔5天再錄不明源頭個案。中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，目前仍有源頭不明個案，顯示社區仍有隱形傳播鏈，形容「不太好的消息」，又認為暫不應放鬆食肆限制等措施，亦盡量不應舉辦大型活動。

許樹昌在今早（28日）在電台節目表示， 昨日源頭不明個案的同事都初步確診，可能因為曾於休息室接觸，情況有如早前葵涌碼頭的休息室出現傳播，但今次涉及範圍較小，暫時有9人接受檢疫，預料不會出現大爆發。

他認為，暫時不應放寬食肆限制、限聚令等措施，而宗教聚會可考慮局部開放，但需限制人數和要求出席者戴口罩，亦盡量不應舉辦大型活動。

許樹昌又提到，今年初冬季流感高峰期開始時遇上新冠病毒疫情，香港人即時戴口罩預防，由以往的10星期縮短至5星期，估計若港人維持戴口罩，注意手部衞生，本港出現冬季流感大爆發的機會很微。

不過，他又說，若新冠病毒與流感病毒同時出現而沒有採取任何措施，理論上會導致嚴重情況，不過很多地方人士都有戴口罩和保持社交距離等，遇到兩種病毒夾攻的機會不高，但仍呼籲尤其高危群組應接種流感疫苗。

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記者：陳子謙