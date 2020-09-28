【親子活動】新城市廣場免費親子學堂　從遊戲培養培養科學及藝術興趣

▲ 小朋友可以把獨一無二的想法在平板電腦上盡情發揮，為小小宇宙賦予不一樣的色彩。(機構圖)

究竟小小地球以外是怎樣的世界，宇宙的奧秘對小朋友有無限想像，生活的體驗是最佳的學習方式，沙田新城市廣場的New Town Kidz Academy親子學堂，由即日起開放閱讀閣及數碼互動區，讓小朋友在生活中培養對科學及藝術的興趣。現場設有兩個玩樂專區，其中「一飛衝天」數碼藝術互動區，可以讓孩子施展科學魔法，把平面創作變立體小模型帶回家。

New Town Kidz Academy親子學堂劃分為兩大「童」你玩樂專區：「童」你穿「閱」科學時光機及「一飛衝天」數碼藝術互動區，前者網羅了環球兒童中英故事書、繪本及玩具、英國皇家協會傑出科學家推薦得獎科普讀物，內容由太空、恐龍及野生動物，以至機械工程等均應有盡有。

▲ 童書繪本及玩具涉獵科學探索、情緒認知、日常生活等不同領域，更參考了英國皇家協會（Royal Society）傑出科學家成員為青少年選出的好書推介。(機構圖)

小畫筆大意念 刺激創意思維

至於「一飛衝天」數碼藝術互動區以遨遊太空的夢幻主題為設計概念，把飛船、火箭、星雲及星球等神秘宇宙元素配以Cyber 感滿分的藍白色調，激發孩子的好奇心，以及對科學知識探求的興趣。

孩子可以在平板電腦上盡情發揮，為小小宇宙賦予不一樣的色彩，作品除了可從2D平面躍動於大屏幕上變成動畫「貼堂」，大家更可即時把大作印刷出來，讓2D的畫作一秒間可變成3D立體小模型帶回家留念。

▲ 「童」你穿「閱」科學時光機：搜羅環球兒童中英故事書、繪本及玩具。(機構圖)

開放日期：即日起

開放時間：上午12時至晚上8時

開放地點：新城市廣場1期１樓東翼一帶(近PizzaExpress)

入場費用：全免

記者：胡麗珊