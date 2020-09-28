【育兒心得】前女主播疫巿創業不忘育兒　蔡雪瑩：培養同理心更勝考第一

▲ 前女主播蔡雪瑩除了幫丈夫打理生意外，最近更逆市創業開網店，雖然忙碌，但仍堅持親自照顧子女。

2014年離開TVB新聞部的前主播蔡雪瑩（Snowy），4年前下嫁商人丈夫，更三年抱兩，現育有1仔1女，成為幸福少奶奶。不過成為母親後，她仍然熱愛工作，除了幫丈夫打理生意外，最近更逆市創業開網店，雖然日日做到無停手，但仍堅持親自照顧子女。Snowy說：「做媽媽就算工作多忙，每天一定要有親子時間，跟小朋友維繫感情。」

在教養上，Snowy自言並不是怪獸家長，並不用仔女年年考第一，但最重要擁有同理心，幫助有需要的人。

▲ 結婚生仔後，蔡雪瑩都沒有放棄自己的事業，皆因她十分嚮往工作帶給她的滿足感。(湯炳強攝)

有「至索主播」之稱、今年33歲的Snowy，雖然已是兩孩之母，但不論身形及皮膚都保持少女狀態，又再令人想起「至索」兩個字。這位媽媽最近忙着要為仔女開學做準備，4歲的哥哥Wesley今年升上K2、兩歲的妹妹Sheryl則入讀幼稚園N班。

以為這位年輕媽媽會為仔女選擇自由度較高的國際學校，但她原來鍾情本地學校，「因我和老公都來自傳統家庭，故希望仔女都在這種環境下成長，所以本地學校較適合。由於我們打算仔女在中學時，讓他們到外國升學，故希望自小打好中文基礎，以及學好紀律，就算日後到外國讀書也不易學壞。」Snowy說。

▲ Snowy 十分鼓勵子女多閱讀，不時跟他們關讀不同的童書。(湯炳強攝)

選擇本地學校的另一原因，也是為配合子女的性格，「哥哥較活躍，並非一個十分守規矩的小朋友，有時我提出指令，他未必願意跟隨，所以需要在本地學校學會規矩。反而妹妹就十分乖巧，紀律性很強，其實國際學校也很適合她，不過我考慮到如果哥哥讀本地，妹妹讀國際，大家的教學概念不同，哥哥可能覺得妹妹不用做功課，但自己卻做很多，可能會影響雙方感情，故二人在教育上要達到一致性。」

從興趣班尋找強項

除了學校的教育，Snowy也為子女安排不同的興趣班，「疫情前哥哥有學普通話、Phonics、游水及鋼琴，妹妹因年紀較細，只有參加playgroup。」Snowy自言並非是要仔女擁有「十八般武藝」，只希望從中發掘真正興趣。

▲ 就算工作如何忙碌，蔡雪瑩也會親自照顧一對仔女。(湯炳強攝)

她解釋：「我讓他們接觸多方面的事物，這樣我便知他們最喜歡甚麼，然後隨興趣發展下去，好似哥哥不愛彈琴，每次學15分鐘就走開，我不會迫他繼續學，反而會找其他音樂的課程，如小提琴或敲擊樂，看看會否更適合他。但同時我留意到哥哥對Phonics很有興趣，便讓他繼續學習下去。」

▲ Snowy話妹妹很乖巧，更是家中的開心果。(湯炳強攝)

別以為Snowy只着重仔女的學術發展，原來她認為培養性格更重要。「在學業上，我絕對不會要求仔女年年要考第一，卻希望他們要具備同理心。疫情前我經常帶仔女去參加慈善活動或做義工，如派月餅及賣旗，要讓他們知道社會有不同階層的人，並非人人像他們可以經常有父母陪伴，又可以經常出街食飯，甚至有機會出去旅行，希望培養他們的同埋心，日後可以幫助身邊的人。」

▲ 哥哥Wesley很黐媽媽，蔡雪瑩更笑說他是超級暖男，十分愛錫媽媽。(湯炳強攝)

每天要有親子時間

Snowy每天都親力親為照顧一對子女，同時也沒有放棄自己的事業，「老公是做生意的，我一直都有幫手。最近我跟前主播林燕玲（小飛俠）合作開設網店小飛俠健康百貨，還會為不同品牌作直播宣傳，反應不錯。」

▲ Snowy跟林燕玲合作的網店「小飛俠健康百貨」經常進行直播，二人會親自上陣，為大家介紹產品。(被訪者提供)

雖然工作十分繁忙，每晚也只睡幾小時，但她自言照顧小朋友的責任，不能所有事都假手於人。「在職媽媽很忙碌，但並不可以把仔女全交托給工人姐姐又或四大長老，媽媽一定要製造親子時間，就算做不到一日一次，都要隔日做，必須跟仔女有溝通。」

Snowy每天必定有兩節親自時間，她說：「所有涉及他們的學習，我必定會參與，哥哥每次在家上zoom，我一定在他旁邊。每晚更會親自氹他們瞓覺，大家一起談天說地，十分開心。」

▲ 蔡雪瑩的丈夫是生意人，工作十分繁忙，但仍抽空跟仔女相聚。(被訪者提供)

眾主播的育兒專家

當了媽媽好幾年，Snowy更不知不覺成為不少前主播的育兒專家，「我網店拍檔林燕玲今年榮升做媽媽，就經常問playgroup的情況；還有正懷孕的前主播黃麗幗，都會問我一些懷孕及湊仔心得。」

▲ 疫情期間不少酒店都有推出「staycation」，蔡雪瑩也有帶仔女一起去玩樂。(被訪者提供)

雖然成為育兒專家，但Snowy 笑說也曾出現不少湊仔「蝦碌事」，「有一件事我可以用災難來形容，約1年前我門一家4口去日本旅行，妹妹落機後就不停肚疴，所有帶去日本的褲子都全部染滿Poopoo，我每晚就不停在酒店替她洗褲，一雙手都染滿Poopoo，回港那天在日本機場，哥哥妹妹不斷追逐，妹妹不小心跌落地及撞倒頭，更不停嘔吐，於是我立即送她到急症室，幸好check過後無事。」

Snowy自言並沒有因此對帶子女去旅行留下「陰影」，更期望待疫情完結後，帶他們再出發，認識不同的國家。



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記者：招美寶