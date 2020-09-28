【全城集氣】早產女嬰小秋彥成功排尿9ml　媽媽感恩愛女小腳收水有進展︰超額完成

▲ 小秋彥成功排尿9ml，而且小腳漸漸收水，情況有進展。

在母體內29周大的女嬰小秋彥因心臟衰竭，身體多處器官出現積水，於是醫生緊急為其媽媽開刀誕下小秋彥。惟早產嬰兒小秋彥出生後情況一直不樂觀，短短3周內經歷多個手術，近日情況更急轉直下，父母只好忍痛設下最後7日期限，並於網上為女兒集氣。小秋彥媽媽今日（28日）傳來好消息，感恩愛女成功排尿9ml，而且小腳漸漸收水，情況有進展。

小秋彥情況有進展

小秋彥媽媽今早（28日）在facebook專頁「未得歸家的小秋彥」分享，小秋彥的腳仔已有少少收水，更笑言「媽媽仲幫我做咗spa，連死皮都無咗」。她指昨日（27日）小秋彥可以「收水樣」見婆婆和姨姨，這兩天也有進展︰

前日總共屙咗9ml尿尿，超額完成呀！

媽媽大讚女兒「好叻、好貼心」，又表示小秋彥今日要抖一抖，而她與丈夫亦要保持開心與女兒聊天。

網民集氣出現奇蹟

小秋彥媽媽昨日亦分享，女兒出生至今一個月，在周六（26日）「終於衝破好幾天0的突破，有3ml尿了」，雖然與醫生所說的每日100ml標準，尚有一段遠距離，不過對父母而言已經是一份大禮。她寫道︰

但這已經是奇蹟的開始，一步一步吧。

她亦感激網民一直為小秋彥集氣，「讓希望由無變有，好像讓我們和秋彥牽手的機會又多一些」。

父母忍痛設7日期限

據早前報道，小秋彥母親於8月26日進行產檢時，醫生發現小秋彥心臟出現衰竭，身體多處器官現積水，情況危殆，需緊急進行剖腹產搶救。小秋彥成功出生後，她虛弱的身體在短短3周就需經歷多個手術。

惟小秋彥早前的情況一度急轉直下，醫生更建議撤走部分機器讓她舒服一點，父母當時只好忍痛設下最後7日期限，但他們仍盼望奇蹟會降臨，希望借大眾的力量為小秋彥集氣。

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責任編輯︰駱秀玲