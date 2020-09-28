科大團隊大專生機械人比賽奪三獎項　「征龍」滿分奪冠

▲ 「全港大專生機械人大賽2020」中科大獲得三項獎項。(黃建輝攝)

一年一度的全港大專生機械人大賽在今年9月初舉行。香港科技大學的兩支機械人競賽團隊「征龍」及「火之龍」在賽事中囊括三個獎項，當中機械人競賽團隊「征龍」勇奪冠軍，為唯一一支「滿分」隊伍；而「火之龍」亦奪得最佳工程設計獎及最佳藝術設計獎。原定勝出賽事的團隊可獲「亞太廣播聯盟機械人大賽」的入場券，惟因疫情影響，原定12月舉行的比賽將改為線上研討會。

今屆比賽以「欖球賽」為主題，參賽隊伍需要設計2個欖球運動員機械人，完成取球、傳球、帶球「達陣」及擊球等任務。因疫情關係，賽事由對戰淘汰賽改為單隊計時賽。由於是「一戰」分勝負，所以在比賽前的機械人測試變得尤其重要。由於今年的測試時間大為縮短至個半小時，「征龍」為了善用有限的時間，在測試前已預先制定一個清單，列出要試驗的事項，時間及人手分配等。

▲ 今屆比賽以「欖球賽」為主題。黃建輝攝

有隊員提到，因疫情的關係，令團隊在準備比賽時遇到前所未有的困難。由於「火之龍」有一半人為非本地成員，部分人在年初時因航班暫停的緣故，滯留外地不能如期返港，只可透過視像會議參與設計機械人的軟件部分，令團隊只有較往年少一半的人手裝嵌機械人的硬件部分；兩支隊伍亦編制時間表，安排隊員輪更工作，通宵達旦地準備賽事。至今年年中，疫情有所緩和時，滯留外地的隊友才趕回港，正式歸隊。

在比賽中，「征龍」及「火之龍」本來打算在今年的比賽應用團隊新研發的一款嶄新的底盤輪，以及「全自動操作」的電腦程式，惟「火之龍」團隊因場地測試而令部分感應器受損，故臨時改為半人手操作。而「征龍」在賽場以半人手操作模式為機械人進行測試，由於機械人不是以全自動，最快的速度運行，因而沒有受到太大的損害，並順利完成所有任務，成為唯一一支可以「滿分」的隊伍。

最後，「征龍」因得到「滿分」而勇奪賽事冠軍，為科大第十度獲得這項殊榮，而「火之龍」亦奪得最佳工程設計獎及最佳藝術設計獎。原定勝出賽事的團隊可以獲得「亞太廣播聯盟機械人大賽」的入場券，代表香港出戰。但鑑於疫情發展，12月舉行的比賽將改為線上研討會，讓來自世界各地的隊伍可以進行技術交流及示範表演。

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記者：蘇文軒、郭詩詩