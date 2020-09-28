【型爆中佬】56歲鄭浩南霸氣健身　凍齡「司徒浩南」Chok樣操肌

▲ 中佬鄭浩南越老越型，拍抖音片Chok樣爆肌。

真正的「浩南哥」鄭浩南，自從在2002年與馬來西亞籍太太結婚後，漸淡出香港娛圈，只偶爾參演香港影視劇，比如早前播畢的ViuTV劇集《地產仔》。即將踏入56歲的鄭浩南，仍然保持健身習慣，近日轉玩抖音的他Chok爆拍片大騷爆肌鋼條身型。

於《98古惑仔之龍爭虎鬥》演司徒浩南的「浩南哥」鄭浩南，於2002年與大馬拍戲時認識的現任太太鮑愛玲結婚後，移居當地並開始轉行做生意，偶然回香港及內地拍戲。夫婦二人育有一對子女，一家四口過著幸福生活。

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▲ 一對子女分別已經16歲和8歲。（微博圖片）

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鄭浩南健身凍齡

早前鄭浩南應邀返港參演ViuTV劇集《地產仔》，飾演霸氣的地產店老闆，於90年代參演過無數港產電影、飾演氣場十足的江湖人物，相隔廿多氣浩南哥的英氣仍然不減。

最近跟上內地潮流開設了抖音帳號的浩南哥，上載了段「福利影片」，穿著黑色背心的他雙手高舉啞鈴，鋼條身型加上線條明顯的肌肉，放低啞鈴時還擠出深邃的酒窩，迷人程度再上幾分。

向著鏡頭進發的浩南哥，擺出幾個Pose後，搖身一變換成手執雪茄，換上西裝梳起油頭的「大老闆」模樣，Chok到爆！

下月即將56歲的他，早已登「中佬」之齡，但身材健美、保養得宜，型味還越來越出眾，不少網民都留言問他何時再會推出下一部作品。

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鄭浩南於1985年以21歲之齡出道，參演電影《愛神一號》，憑其帥氣外型被新藝城力捧，後來參演了不少港產電影如《刀馬旦》等。

他於1991年與日籍動作女星大島由加利結婚，可是婚姻僅維持4年，期間他曾聽從太太的建議接拍三級片求突破，奠定奸人形象。

後來，他在《98古惑仔之龍爭虎鬥》演司徒浩南，成為深入民心的角色。當中最經典一幕莫過於與鄭伊健嗆謂：「一山不能藏二虎，銅鑼灣只得一個浩南」，成為網民經常翻用的對白。

▲ 早前獲邀出席品牌活動。（微博圖片）

在2002年，他在馬來西亞拍戲時認識的現任太太鮑愛玲結婚，並移居當地。

早前鄭浩男與張耀揚、吳毅將以及吳啟華現身內地一品牌活動，昔日有「四大惡人」之稱的他們英氣不減，同時亦有許多希望他們合體重現幕前的聲音。

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