  • 27°C
香港時間 : 2020928日 (一) 13:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【酒店優惠】千禧新世界香港酒店零房價優惠　房租全回贈餐飲消費額兼享免費迷你吧【內附連結】

休閒 11:45 2020/09/28

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

城景客房由350呎起，設有獨立浴缸。（相片來源：酒店提供）

港人入住酒店staycation為今年大熱活動，五星級酒店房價更劈至新低，位於尖東海濱沿岸的五星級千禧新世界香港酒店，由即日起推出「餐飲消費額禮遇」，預訂客房可獲贈與客房房價等值的餐飲消費額，變相零房價，非常抵住。

由即日起至10月31日，預訂10月份期間入住城景客房或指定客房，每晚由1,500港元起，即時回贈1,500港元餐飲消費額（或相等於房價的餐飲消費額）。另加額外每位港幣600元可獲加床，第三位客人則可享600港元消費額。餐飲消費額可於入住期間累積使用，適用於酒店內任何餐廳、酒吧或酒廊之美食、飲品或酒類消費，餐廳酒吧包括中菜廳桃里、日本餐廳嵯峨野、自助餐Café East及法國餐廳La Table French Brasserie等。

餐飲消費額可用於自助餐，品嚐多款海鮮、冷盤及熱葷。（相片來源：酒店提供）

住宿套餐同時包括免費享用房內自選電影服務、免費房內迷你酒吧之不含酒精飲品及小吃及免費享用健身中心及天台游泳池。入住聚賢薈樓層客房或套房，更可在聚賢薈免費享用免費早餐、全日美點及傍晚雞尾酒及延遲退房時間至下午3時。詳情及訂房可按此

酒店住客可以免費享用天台游泳池。（相片來源：酒店提供）

記者：張頌婷

相關文章

【酒店優惠】馬哥孛羅香港酒店推Staycation優惠　$1,288起包雙人客房升級+$1,300餐飲回贈【附預訂詳情】
16:00 2020/09/25
【酒店優惠】馬哥孛羅香港酒店推Staycation優惠　$1,288起包雙人客房升級+$1,300餐飲回贈【附預訂詳情】
【酒店優惠】$3,100起住半島豪華客房　包早午晚餐、享用健身中心及游泳池
12:48 2020/09/26
【酒店優惠】$3,100起住半島豪華客房　包早午晚餐、享用健身中心及游泳池
【酒店優惠】帝苑推中秋住宿優惠　房租1200元起全數可作餐廳消費額【內附連結】
今日 10:29
【酒店優惠】帝苑推中秋住宿優惠　房租1200元起全數可作餐廳消費額【內附連結】
著數優惠 美食 酒店 香港 自助餐

最高瀏覽

【愛妻號】張繼聰貼當年跟謝安琪合照放閃 感激太太未嫌棄：冇以貌取人【多圖】
18:04 2020/09/27
【愛妻號】張繼聰貼當年跟謝安琪合照放閃 感激太太未嫌棄：冇以貌取人【多圖】
【林美戀】裕美買800萬樓上車展實力 林作盼母親對女友改觀：不要睇表面
10:26 2020/09/27
【林美戀】裕美買800萬樓上車展實力 林作盼母親對女友改觀：不要睇表面
【陳年耳屎】媽媽說話總是「聽唔入耳」　兒子雙耳塞滿2cm陳年耳屎【附耳垢清理方法】
13:14 2020/09/22
【陳年耳屎】媽媽說話總是「聽唔入耳」　兒子雙耳塞滿2cm陳年耳屎【附耳垢清理方法】