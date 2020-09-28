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【主播轉型】陳嘉倩扮靜香宣揚眼睛健康　嘉倩BB日戴10多小時隱形眼鏡：忍手別捽壞眼

娛樂 12:30 2020/09/28

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

前TVB主播陳嘉倩最近以《多啦A夢》內的靜香造型示人。

前TVB主播陳嘉倩最近以《多啦A夢》內的靜香造型示人，宣揚眼睛健康的訊息。陳嘉倩勸大家要忍手不要捽眼，以免傷害了靈魂之窗。

陳嘉倩獲香港眼科學會和香港眼科醫學院垂青，幫忙宣揚眼睛健康，並拍攝了兩輯健康教育宣傳短片。

陳嘉倩勸大家要忍手不要捽眼。

無綫前主播陳嘉倩回復自由身　難忘佔中直播點滴【有片】

造型多多的陳嘉倩在短片中以靜香造型上陣，向大家分享「眼仔碌碌」的秘訣，希望大家都可以與她一樣，擁有明亮雙眼。 

由於工作關係，陳嘉倩每日平均要戴隱形眼鏡10多20小時，她大爆有時忍不住會「捽壞眼」，「有時戴到對眼很乾很不舒服，好似『有嘢梗住梗住咁』，就會很想捽眼。」不過，陳嘉倩奉勸大家千祈要忍手，否則分分鐘「捽壞眼」。

陳嘉倩Cosplay靜香扮得唯妙唯肖。

【宅男女神】陳嘉倩扮《Final Fantasy》Tifa　嘉倩BB：you want another drink？

醫生跟她解釋，除了戴隱形眼鏡，不少人還有眼敏感，眼睛會痕、痛、流眼水和輕微畏光等，令患者忍不住經常捽眼。但是，經常捽眼會令角膜周邊變薄，中央就有機會向外突出，變成「錐形角膜」，不但會視力模糊、看東西有眩光，嚴重更會導致失明！

陳嘉倩說：「小時候聽過『錐形角膜』，但長大後便漸漸忽略了，眼睛是靈魂之窗，我平時都很愛惜他們，所以即使多痕多唔舒服也好都會忍手，下了不少苦功。偷偷地告訴大家，經常捽眼會有皺紋的！記得love your eyes，唔捽眼！」
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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