【寵物與BB】遭遺棄陸龜獲好心夫婦收養　前主人︰擺嬰兒物品無位放龜

▲ 本港有飼養陸龜的主人，為了迎接即將出世的BB而棄養龜。

養寵物是一生一世的承諾，近日有飼養陸龜的主人，為了迎接即將出世的BB，有感陸龜及其寵物用品阻位而沒有位置擺放嬰兒用品，一家人決定棄養龜。不幸中的大幸，被棄龜獲好心夫婦收養。《香港動物報》報道了有關消息，原文如下︰

前主人︰擺BB嘢無位擺阿龜

「前主人話要擺BB嘢，無位擺阿龜同佢啲嘢，所以唔要佢了。」8月在錦上路救了密封膠袋四小貓的李小姐，在丈夫口中得知一友人因孫兒快要出生，一家遂決定放棄養了兩年多的盾臂龜，原因是「無位擺阿龜」，李小姐與丈夫決定收留這隻棄龜（暫未有名字），她形容當日與丈夫駕車接阿龜回家時「佢好似好驚，縮埋同用口發出聲音」。香港兩棲及爬蟲協會營運總監楊翠珊解釋龜跟貓狗不同，牠未必意識到自己被遺棄，但環境轉變亦會令牠不安、驚慌。

▲ 阿龜開餐望鏡頭，看上去似乎很適應新家的生活。（圖片︰香港動物報）

家住村屋的李小姐本身養了一隻豹龜、兩隻盾臂龜以及五隻貓。三隻龜有一個「專屬空間」，內設淺水池、暖燈及木屋，每天都由她或丈夫餵食蔬菜及龜糧。阿龜到他們家後，李小姐先給牠住在大缸，再每天放牠與其他龜相處一段短時間以讓龜們慢慢互相適應，她亦有觀察阿龜飲食情況和大小便，發現一切正常，而且龜殼也十分乾淨，李小姐相信前主人對阿龜不差，但因BB出生而棄養著實令她感到阿龜「好可憐」。

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小孩與養龜沒抵觸

香港兩棲及爬蟲協會營運總監楊翠珊呼籲，在任何情況下都不應該遺棄寵物，她指生小孩與養龜沒抵觸，慨嘆「為何迎接一個新生命的時候要放棄另一個生命？」楊翠珊同時提醒，養動物前應該衡量自己是否有能力照顧牠，決定了就是一生一世。

認識盾臂龜

盾臂龜屬陸龜品種，原來自非洲、埃塞俄比亞，需要的居住環境比較乾燥和高溫，成體盾臂龜的居處需要冷點及熱點供休息，冷點大概攝氏28度；熱點攝氏33-34度，不適宜長留室溫低的空間，因會冷病，導致肺炎甚至嚴重的會死亡。盾臂龜近年成港人熱門寵物之一，不少是「本地繁殖」，但由於牠們身形龐大，需要有足夠活動空間，亦不適合住在冷氣房，故希望飼養盾臂龜的人要「停一停 想一想」是否可以提供適合盾臂龜生活的條件才帶牠們回家。

文章獲《香港動物報》授權轉載。

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責任編輯：顏紫燕